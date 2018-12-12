Hulisi Akar'dan kritik açıklama: Buna izin vermeyiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akar, "Fırat'ın doğusu dahil Türkiye'nin güneyinde herhangi bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyiz" dedi.12 Aralık 2018 Çarşamba 20:54
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(ABD'nin YPG/PKK'lıları eğitmesi) Teröristlerin eğitilmesi kabul edilemez" dedi.
"İzin vermeyiz"
Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin verilmeyeceğini vurgulayan Akar şunları söyledi:
"Fırat'ın doğusu dahil, Türkiye'nin güneyinde, herhangi bir şekilde bir terör koridoru olmasına izin vermemiz, göz yummamız söz konusu değildir"
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