Hulisi Akar'dan kritik açıklama: Buna izin vermeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(ABD'nin YPG/PKK'lıları eğitmesi) Teröristlerin eğitilmesi kabul edilemez" dedi.

"İzin vermeyiz"

Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin verilmeyeceğini vurgulayan Akar şunları söyledi:

"Fırat'ın doğusu dahil, Türkiye'nin güneyinde, herhangi bir şekilde bir terör koridoru olmasına izin vermemiz, göz yummamız söz konusu değildir"