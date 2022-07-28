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Gündem Hükümlülerin COVID-19 izinlerinde flaş gelişme
Gündem

Hükümlülerin COVID-19 izinlerinde flaş gelişme

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 21:09:00 -
Hükümlülerin COVID-19 izinlerinde flaş gelişme

YENİ AKİT  ANKARA

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25.07.2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir"

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