Hükümlüler, cezalarını çalışarak tamamlayıp ekonomiye katkı sağladı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Kısa süreli hapis cezaları bulunan veya haklarındaki adli para cezalarını ödemeyen 473 bin 409 hükümlü, kamu hizmetinde çalışarak cezalarını tamamlayıp yaklaşık 4,5 yılda ekonomiye 1 milyar 624 milyon lira katkı sundu.

AA muhabirinin, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, bazı hükümlüler işledikleri suçların bedelini, "kamuya yararlı bir işte çalışma" yaptırımıyla ödedi.

Haklarında kısa süreli hapis cezası bulunan ya da adli para cezalarını ödeyemeyen hükümlüler, toplum içinde kamu yararına yönelik işlerde ücret almadan çalışarak cezalarını tamamladı.

Hizmet verdikleri alanlarda yeni meslek tecrübeleri ve becerileri kazanan hükümlüler, ülke ekonomisine katkı da sağladı.

Bazı hükümlüler, çalıştıkları kurumlarda işe girdi, bazıları da cezasını tamamlamak için çalıştığı meslek dalında iş sahibi oldu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin denetimi ve takibiyle yerine getirilen kamu hizmeti cezasında, 1 Ocak 2016'dan 1 Mayıs 2020'ye kadar, 473 bin 409 hükümlü temizlik, onarım ve çeşitli alanlarda kamu hizmetinde çalıştı. Uygulamayla Türkiye genelinde yaklaşık 4,5 yılda ekonomiye 1 milyar 624 milyon liralık katkı sağlandı.

- Aktif çalışan hükümlü sayısı

Türkiye genelinde şu anda, 141 bin 970 hükümlü aktif olarak kamu hizmetinde çalışıyor.

Hükümlüler, kamu binalarının temizlik, onarım ile park ve bahçe işlerinde, ağaç dikiminde, cadde ve sokak temizliğinde, kütüphane çalışmalarında, huzurevindeki bakım işlerinde görev yapıyor.

Bazı hükümlüler, görme engelliler için sesli kitap uygulamalarına katkı sunuyor.