0553 313 94 23

Hükümlüden çarşaflı firar

Sivas'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve saklandığı 3. kattaki evde polisleri pompalı tüfek tehdidiyle oyalayan hükümlü, yatak odasının penceresinden sarkıttığı çarşafa tutunup kaçarak kayıplara karıştı

25 Ağustos 2019 Pazar 13:16
Hükümlüden çarşaflı firar

SİVAS (AA) - Sivas'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 3. kattaki evin yatak odasının penceresinden sarkıttığı çarşafa tutunarak polisten kaçtı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan aranan ve 2 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (33), dün akşam babasının Abdulvahabi Gazi Caddesi'ndeki evine gitti.

Baba H.M.K, kendilerine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle sabah polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, hükümlüyü yakalamak için eve gitti. Kapıyı açmayan İ.K, polislere, "Elimde pompalı var, kendime sıkarım, gerekirse size sıkarım." dedi.

Polisleri pompalı tüfek tehdidiyle oyalayan ve yakalanacağını anlayan İ.K, 3. kattaki evin yatak odasının penceresinden aşağıya sarkıttığı çarşafa tutunarak kaçtı.

Polisin İ.K'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Baba H.M.K, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "Eve geldi, biz de korktuk. Hanımı evden zor çekip çıkarttım. Kendimizi zor dışarı atabildik. Hanım kızının evine gitti, ben de durumu polise bildirdim." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:16
  1. çarşaf
  2. hırsızlık zanlısı
  3. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çukurova’da stratejik plan kabul edildi
    1. Çukurova’da stratejik plan kabul edildi
    2. Leylekler İstanbul semalarında
    3. İran'da işçilerin 'maaş' protestosu
    4. "Ölmek istemiyorum, bize yardım edin"
    5. Atladığı yeri haberlerde izleyince..
    6. Aşçılar, başkanlarını seçerken yöresel..
    7. Başkan Pekmezci, park bahçelerde..
    8. Lübnan Başbakanı Hariri: “İsrail’in..
    9. Didim’de karada ve denizde 79 göçmen..
    10. Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den..
    11. Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    12. Vedat Muriqi kaldığı yerden devam
    13. TİKA gönüllüleri Çad'da yürekleri ısıttı
    14. Türkiye resmen ilan etmişti! Bir..
    15. Vefa ve kardeşlik buluşması
    16. Kumluca’da 1. Büyükalan Şenlikleri
    17. OSMEK’te bilgiler sanat eserine..
    18. Göçerler, DAP sayesinde yayla..
    19. "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis..
    20. Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu:..
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek