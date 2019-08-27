Hükümlü ve tutuklulara yönelik iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu memleketin yarınları, bu memleketin evlatları, çocukları ve gençlerine sahip çıkmak amacında olduklarını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlülerle, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolü Hakimevi'nde imzalandı.

İmza töreninden önce konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yarınlarına yönelik hazırlanan protokolün imzası için bir arada olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye katkılarından bir tanesinin de bakanlıklar arasında gerçekleşen iş birlikleri ve hızlı sürecin olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "O anlamda da ben geçtiğimiz haftalarda da hem Tarım ve Orman Bakanlığı, hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokollere bir yenisini Adalet Bakanlığı ile yapmanın sevincini ifade etmek istiyorum. Bu iş birliğimiz inşallah diğer bakanlıklarımız, diğer kurumlarla ve özel sektörle devam edecek. Çünkü amacımız bir. Aynı amaç doğrultusunda kaynaklarımızın etkin kullanımını, hem daha güçlü bir sinerjiyle hedeflere yürüme noktasında bu iş birliklerini, bu protokolleri çok önemsediğimiz ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Amacımız bu memleketin yarınları, bu memleketin evlatları, çocuklarımız, gençlerimiz. Biliyorsunuz Avrupa'nın genç nüfusa sahip ülkesiyiz. Aynı zamanda dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip bir ülkeyiz. Bu nedenle gençlerimizi her yönden yarınlara hazırlama zorunluluğumuz var. Zihnen ve bedenen donanımlı bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bu çerçevede tüm imkanlarımızı inşallah el birliğiyle gençlerimizin hizmetine sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz."





- "Kapılar Kapanmasın" projesi





Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adalet Bakanlığı ile yaptıkları projenin isminin "Kapılar Kapanmasın" olduğunu belirterek, "Bu protokolle birlikte cezaevlerindeki genç tutukluları ve hükümlüleri ruhsal anlamda, bedensel anlamda güçlü kılmak, kendini tanımalarına, kendini tanıtmalarına yardımcı olmak amacıyla pek çok faaliyeti gerçekleştireceğiz. Kültürle, sanatla, sporla ilgili pek çok etkinlik düzenleyeceğiz. Onların cezaevi içindeki, hem de cezaevi sonrası toplumla entegrasyonu, kendileriyle barışık olmaları yönünde birtakım hedeflerimiz var." dedi.

"Bakanlık olarak ülkemizin tüm gençlerini ve çocuklarını önemsiyoruz" diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bu ülkenin tüm çocukları bizim çocuğumuz, bizim gencimiz. Hiç bir gencimizi bu hizmetlerden, bu çalışmalardan mahrum etme hakkımız yok. Cezaevlerinde gerçekleştireceğimiz bu faaliyetler de bu amacımızı, bu samimiyetimizi ortaya koyuyor. Bakanlık olarak 2019 yılını Gönüllülük yılı ilan ettik. Bu gönüllülük yılı çerçevesinde gönüllü gençlerimiz yine bu vesileyle cezaevlerindeki gençlerimize katkı sağlayacaklar. Onların yarınlara yürümesini, yarınları için daha güçlü bireyler olmasına katkı verecektir. İnanıyorum ki bu cezaevlerinde gençlerimiz, cezaevi sonrası yine gönüllülük yılı faaliyetlerine katılarak iyiyi ve güzeli paylaşarak çoğaltacaklar."





- "Biz barış toplumunun evlatlarıyız"





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son günlerde kamuoyunda tartışılan kadına yönelik şiddete de değinerek, "Hepimiz bu kadim coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Son günlerde yaşanan şiddet hadiselerini de özellikle vurgulamak istiyorum. Biz barış toplumunun evlatlarıyız. O inancın çocuklarıyız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim kültürümüzde, bizim inancımızda, bizim geleneğimizde şiddete yer yok. Sporda da hayatın diğer alanlarında da şiddetin hiçbir türlüsünü hiçbir kimseye tasvip etmiyoruz. Ne insana, ne insan olmayan varlıklara hiçbir şekilde şiddeti makul ve masum göremeyiz. Bu anlamda evlatlarımızı yarınlara iyi evlat olarak yetiştireceğiz. İyi insan olmalarını, sabrı ve hakkı tavsiye edeceğiz. Gençlerimizi şiddete yönelik eğilimler noktasında inşallah koruyacağız. Bu ülkeyi, bu toprakları bir esenlik yurdu yapmak için ve bunu sağlamak için kararlı olduğumuzu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Birbirimize tutunacağız, birbirimize umut vereceğiz. Öfkeye değil, merhamete sığınacağız."

Bu ülkenin çocuklarını kötülerden ve kötülüklerden uzak tutacaklarını savunan Bakan Kasapoğlu, "Onları kötülüğe çağıran her şeyden korumak bizim sorumluluğumuz. İnşallah hem sporu, hem sanatı, kültürü ve edebiyatı bu amaçlar için bu faaliyetler için birer güçlü vesile olarak düşünüyoruz. Bunun için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız"





Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuşmasın son bölümünde ise şunları kaydetti:

"Merhum Haluk hocamızın, 'Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız' söylemi gerçekten çok önemli. Dicle’nin, Fırat’ın, Sakarya’nın kuzularını koruyup kollamak bizim için bir namus borcudur.İyiliğin, böyle bir güce sahip olduğuna bütün kalbimizle inanıyoruz. Bu protokol sayesinde rehabilitesine ve ıslahına vesile olduğumuz tek gencimiz bile olsa bunun için alın teri dökmeye değer. İnanıyorum ki çok daha önemli neticeler alacağız. Bizim kötülüğe kurban verecek bir evladımız bile yok."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e destek ve katkıları için çok teşekkür eden Kasapoğlu, protokolün Türkiye'ye, millete ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.