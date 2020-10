Hükümetten tepki: Barbar saldırıları lanetliyoruz

Oktay şunları kaydetti:



Cezasız kalmayacaktır



“Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan, Gence’de masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan’ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan’ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz.” İşte diğer tepkiler... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Ermenistan ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları, tıpkı Hocalı’daki gibi cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye, sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır.”



Savaş suçu işliyor



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan’ın daima yanındayız.”



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ermenistan’ın alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gence’de işlenen insanlık suçu görmezden gelinemez. Kardeş Azerbaycan’ın yanındayız.”



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Gence’de masum sivilleri katleden Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha göstermiştir. Savaş suçu işleyen Ermenistan’ın zulmü karşısında dünya kör ve sağır olsa da biz can Azerbaycan’ımızın her zaman yanındayız.”



Teröristler



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Doğrudan Azerbaycan halkını hedef alan, aralarında çocukların olduğu çok sayıda sivilin şehadetine ve yaralanmasına yol açan füze saldırıları sebebiyle Ermenistan’ı ve barbarlık gösterisindeki ordusunu lanetliyoruz. Teröristlerin ömrü daima kısa olmuştur.”



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Azerbaycan ile birlikteyiz. Bu saldırıları lanetliyoruz. En kısa zamanda en ağır şekilde cevabını alacaklardır.”