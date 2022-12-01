Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! Herkesi heyecanlandırdı

Katıldığı canlı yayında EYT ve asgari ücrete ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili "Vatandaşımızın 'iyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Hükümetin de AK Parti'nin de masasında olan bir konudur. Bütün teknik detaylar bakanlığımız tarafından çalışıldı. Artık son noktaya gelinmiştir. Bu açıklama yapılacaktır. Son dokunuşlar yapıldı. Hızlı bir şekilde yasalaşması gündemde.

Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz.

Asgari ücret sözleri

Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.

Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak

Enflasyon açıklaması

Bir düşme eğilimi içerisinde olacağı görülüyor. Belli bir seviye içinde enflasyonun düşeceği görülüyor. Bu da vatandaşımız için olumlu bir göstergedir. En önemli önceliklerden biri enflasyonla mücadele olmaktır.

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