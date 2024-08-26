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Gündem Hükümetten petrol aramak için izin istediler! O ilimizde petrol olduğunu düşünüyorlar
Gündem

Hükümetten petrol aramak için izin istediler! O ilimizde petrol olduğunu düşünüyorlar

Yeniakit Publisher
2024-08-26 19:59:00 -
Hükümetten petrol aramak için izin istediler! O ilimizde petrol olduğunu düşünüyorlar

Türkiye'nin birçok ilinde petrol arama, tarama çalışmaları devam ederken Erzincan için önemli bir başvuru geldi.

 

Gabar Dağı'ndan petrol üstüne petrol fışkırırken çevre illerde heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Wali Petrol, Erzincan ilindeki 2 arazide petrol aramak için MAPEG’e başvuru yaptı.

Wali Petrol Ltd. Şti., Erzincan ili sınırları içindeki I44-a3 ve I44-b4 numaralı 2 paftaya denk gelen arazilerde, 2 adet petrol arama ruhsatı almak için, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) 15 Ağustos 2024 tarihinde 2 ayrı başvuru yaptı.

Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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