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Hükûmetten Cemal Kaşıkçı açıklaması: İnfaz emrini kim verdi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suud gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin “Tüm dünyanın aradığı cevap budur; üst düzey emri kim vermiştir? Çok net, bunun ortaya çıkması lazım” açıklamasını yaptı.

15 Kasım 2018 Perşembe 07:55
Hükûmetten Cemal Kaşıkçı açıklaması: İnfaz emrini kim verdi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’IN KADİR MISIROĞLU ZİYARETİ: Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. İnsani bir ziyaretten böylesine siyasi, ideolojik sonuçlar çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanı’mız Cumhurbaşkanı’mız, hükûmetimiz tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır

HAKKÂRİ ÜS BÖLGESİNDEKİ PATLAMA: Şundan herkesin emin olmasını isteriz. Bu mesele dışarıdan bir saldırıyla gerçekleşmemiştir. Herhangi bir terör örgütü saldırısı, drone saldırısı, o silaha dışarıdan yapılan bir saldırı neticesinde olmamıştır. Rapor tamamlanmak üzere, Millî Savunma Bakanımız bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi.

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK: Cumhur İttifakı ayaktadır, Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir. Diğer partilerin çeşitli konulardaki arayışlarını da izliyoruz. 

TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI: Ezanımıza karşı bu saygısızlığı yapan kişinin disiplin kuruluna sevk edilmesi iyidir ama CHP’nin bunun ötesinde daha geniş bir yazılım güncellemesine ihtiyacı var.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 07:55
  1. Ömer Çelik
  2. Cemal Kaşıkçı

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