Hükümetten ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım geldi

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ayçiçek ekiminde üretim alanlarının daralması Türkiye'yi alternatif yağ türlerine yönlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı da bu kapsamda ayçiçeğe göre yüzde 20 daha fazla yağ elde edilen kanolaya ilişkin çalışma başlattı.

Bakanlık, Trakya Bölgesi başta olmak üzere uygun alanlarda ayçiçeği yerine kanola (kolza) ekilmesi durumunda Türkiye'nin yağ ihtiyacının büyük oranda karşılanacağını tespit etti.

Tekirdağ'da 15 İl Müdürlüğü'nün personelinin katılımıyla çalıştay düzenlendi. Kolza projelerine yüzde 75 hibeli tohum desteği verildi.

Fark Ödemesi Desteği kapsamında kilogram başına 50 kuruş olan destek miktarı 2021'de 80 kuruşa, sertifikalı tohum kullanım desteği birim destek miktarı da dekar başına 5 TL'den 20 TL'ye çıkarıldı.