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Ekonomi Hükümetten asgari ücrete zam açıklaması
Ekonomi

Hükümetten asgari ücrete zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yıl ortasında zam gelebileceği iddialarına dair önemli bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 09:53:00 -
Hükümetten asgari ücrete zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yıl ortasında zam gelebileceğine ilişkin yapılan konuşmalara yanıt verdi. Bilgin, "Asgari ücret aralıkta belirlenir. tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullanırken, 3600 ek gösterge için ise seçimlerin beklenmeyeceğini belirterek, teknik çalışmaların mayısta bitirilip kamuoyuna sunulacağını aktardı.

Dünya gazetesinden Hakan Güldağ, Maruf Buzcugil ve Hüseyin Gökçe’nin sorularını yanıtlayan Bilgin şunları kaydetti:

"Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs’ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs’ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis’e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir"

"Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz. Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet. Bu düzenleme, kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye’nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini, statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız, Mayıs ayında biter yani iş"

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır."

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Yorumlar

merdo

olağanüstü şart işte: ekonomik kriz var

Fikri

He he kesin olur. 3600 dört yılda gelemedi. Eyt, sağlıkçılara, öğretmene... hep artış vardı ama gelmedi. Tüm çalışanlara acil yüzde 30 daha artış olmalı ama temmuz bekleniyor. Yahu o zaman temmuza kadar fiyatları sabitle. Temmuzda de ki herşeye yüzde 50 zam yaptık. Çalışanı ezdirmemek bu mu. Para yok herhalde. Devleti anlamak zor kendi çalışanına az artış yaparken özel sektöre yükleniyor. Herşeyin hayırlısı ama bu fiyatlar milletin belini büküyor. Etin başkentinde kıyma 100 lira ise metropolde nedir düşünemiyorum. Sorun şu gerçekte sık tüketilen ürünlerde yüzde 100- 300 arasında artış varken (benzin, gıda, süt,..) ücretler çok geride kaldı ve biz iliklerimize kadar fakirleştiğimizi hissettik. Çözerse reis çözer ama çözemezse o zaman işimiz daha zor
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