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Hükümetten AİHM'nin Demirtaş kararına ilk yorum!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AİHM'nin 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın' kararına ilişkin "Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir" dedi.

20 Kasım 2018 Salı 13:44
Hükümetten AİHM'nin Demirtaş kararına ilk yorum!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bakanlığının bütçesinin sunumu için bulunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bütçe çalışmaları nedeniyle kararı henüz görmediğini belirten Gül, "Kararı bir görelim. Kaldı ki bu konuda yargılamayı verecek olan yargı mercii verecektir. Bizim bir şey söylememiz doğru değil." ifadesini kullandı.

'Mahkemenin vereceği bir karardır'

Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği sorusu üzerine Gül, "Kararı görmek lazım ve takdir edecek makam yargı makamıdır. AİHM iç hukukun bir parçası. Bunu da reformcu bir parti olarak AK Parti getirdi ama bu karar ne getiriyor, ne yapıyor, ne karar verilmiş, bunların takdiri de yine mahkemenin vereceği bir karardır." diye konuştu.

AİHM, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istemişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:44
  1. Selahattin Demirtaş
  2. Abdülhamit Gül

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL16 dk önce
    AH CeHaPe ah kanalınızda eline saz verdirdiniz şirin çocuk yaptınız sakat ve ingiliz kocalı kadın vardı adı hatırımda değil Onunlada el sıkışıp iyi salladık dedirtiniz ah o günler.Bu adam ASLA bırakılmamalı Bırakılmaması için ne gerekiyorsa yapılmalı.Eline saz verin çalsın.Cehape karısını ziyaretede gitmişti chp ile hdp arasında acayip bir bağ var et ve tırnak gibi....
  • emrahemrah56 dk önce
    kanı bozuğun bırakılması demek, başkan ın sonu demektir. sakın ha böyle bir yanlışa düşme sayın adalet bakanım
  • osmanosman1 sa önce
    kararı beğenmediyseniz bizi neden Avrupa Birliğine sokmaya uğraşıyorsunuz.Arap Birliği kurun istediğiniz gibi at koşturun.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    ne demek aihm in dediğimi olacak. iç işlerimize burnunu sokmasın aihm
  • DoktorDoktor1 sa önce
    K.ncık ahim. Halkı tarafından seçilmiş Mursiye gelince sesiniz çıkmaz. Siz ancak küfürist cavır uzantılarını seversiniz.Kafiri BOYKOT
  • MahoagaMahoaga1 sa önce
    ''AİHM iç hukukun bir parçası.'' Oldukça acınası bir durumdayız!''Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.'' Nisâ Suresi: 65, ''... Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerdir.'' Mâide Suresi: 44
  • 5816 KALDIRILSIN5816 KALDIRILSIN1 sa önce
    5816'dan ceza alan, linç edilen, binlerce hakarete maruz kalan, yakınları dahi işten kovulan, hayatı karartılan insanlara da AİHM haklarını iade ediyor mu? TRİLYONLUK TAZMİNATLARA HÜKMEDEREK HAZIMSIZ KANUNSUZLARI TAZMİNATA BOĞUYOR MU?
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Yani Bakan bey her zaman ki gibi ...
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