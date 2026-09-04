Hükûmetlerimizin en büyük yatırımı eğitime ve insanadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim alanında yapılan reformları ve atılan adımları anlattı.

MARİF UFKU GENİŞ SAHAYI KAPSAMALI

Erdoğan, maarif davasının fikir emekçilerinden merhum Nurettin Topçu’nun “Millet ruhunu meydana getiren maariftir. Maarifin düşmesi, millet şuurunu yerlere serer. Maarife değer vermeyiş, millet ruhunun yıkılışını hazırlar. Maarif hangi yönde yürürse millet ruhu da onun arkasından gider. Şu hâlde millet, maarif demektir” tespitini aktardı. Maarif vizyonunun millet tasavvurunu, millet olma şuurunu yansıttığını vurgulayan Erdoğan, “Geçmişi anlamak, bugünü okumak ve geleceği şekillendirmek istiyorsanız hepsinden öte güçlü bir millet olma amacını taşıyorsanız maarif ufkunuzun geniş bir sahayı kapsaması gerekir. İstiklâlden istikbale Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesiller yetiştirmek bu ilkeyle yürüttüğümüz yeni maarif modelimizle sadece insan yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bir medeniyet inşa etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Eğitimde demokratikleşme, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve etkin katılım anlayışıyla 21. yüzyılın koşullarına uygun bir program uygulandığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, beceri merkezli şekillenen millî ve manevi değerlerimizle bütünleşen çok katmanlı bir metot takip ediyoruz. Müfredatta yaptığımız düzenlemeleri öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında yaptığımız iyileştirmelerle destekliyor okul ve dersliklerimizin fiziki ve teknik imkânlarını güçlendiriyoruz. Şu muhakkak ki hükûmetlerimizin en büyük yatırımı eğitime, dolayısıyla insanadır. Rakamlar bu çabalarımızın sadece özeti durumundadır. Fatih Projesi kapsamında yüz binlerce etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize milyonlarca tablet bilgisayar dağıttık. 2002’de 13 bin 851 olan kütüphane sayımızı 40 binin üzerine çıkardık. Milyarlarca ders kitabını evlatlarımıza ücretsiz ulaştırarak velilerimizi önemli bir mali külfetten kurtardık. Bu sene de çocuklarımız okula başladıklarında kitaplarını masalarında hazır bulacak hem kendileri hem de aileleri rahat edecek.”

ADALETSİZ UYGULAMALARA SON VERDİK

Erdoğan, yüz binlerce öğretmenin atamasını yaparak eğitim ordusunun gücüne güç kattıklarını ifade etti.

Yalnızca altyapı eksiklerini gidermekle kalmadıklarına, eğitim sistemini felç eden yasakları kaldırdıklarına dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “Adaletsiz uygulamalara ve katsayı zulmüne son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hâkim kıldık. Eğitim öğretim desteklerimizle yatırımlarımızla reformlarımızla hizmet ve eserlerimizle Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek kuşakların önünü açtık. Burada saymaya kalksak saatlerimizi hatta günlerimizi alacak daha nice çalışmayı, yeniliği düzenlemeyi hayata geçirdik. Bundan sonra da aynı aşkla bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek gençlerimiz için çalışmayı inşallah sürdüreceğiz.”

Eğitim teknikleri, öğrenme biçimleri, bilgiye ulaşma ve analiz yöntemlerinin her geçen gün çeşitlendiğini vurgulayan Erdoğan, “Yapay zekânın, nükleer bilimlerin, havacılık ve uzay teknolojilerinin, bilişim ve yazılım sektörlerinin geldiği baş döndürücü noktanın inanıyorum. Ki gençlerimiz de bunun farkında. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’mizde biz de tabii ki bu sürece en etkili şekilde uyum sağlıyor hatta çoğu zaman liderlik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Biliyoruz ki şartlar ne kadar değişirse değişsin, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, tarih boyunca başarıya giden yol hep aynı olmuştur. O yol da disiplinli bir şekilde çalışmak, öğrenmek ve sonuna kadar sebat etmektir” cümlelerini kurdu.

OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR

Başarıda merak ve iştiyakin de büyük rolünün olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Merak, ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmeleri, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmeleri öğrenmenin en önemli lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarmaları tenkit edilecek değil bilakis takdir edilecek bir davranıştır çünkü tarih boyunca insanlığın ufkunu genişletenler, mevcutla yetinmeyip yeni icat çıkaranlar olmuştur. Gençlerle her buluşmamızda onlara şu dört ilkeyi hatırlatıyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Bize göre başarının sırrı bu formülde gizlidir. Ömrü boyunca nice engelle, nice zorlukla karşılaşmış bir siyasetçi olarak hep bu anlayışla hareket ettik ve hamdolsun sonuçta hedeflerimize ulaştık.”

Erdoğan, gençlerin ülke, millet ve insanlık için çok önemli işler başaracağına inandığını dile getirdi. Erdoğan, şu sözleri sarf etti: “Sevgili evlatlarım, unutmayın ki sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye’yi yarın sizler yöneteceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yolun taşlarını sizler döşeyeceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında çok önemli roller üstleneceksiniz. Spordan sanata, siyasetten bilime, iş dünyasından eğitime birçok alanda ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz. Ortaya koyacağınız başarılarla bizim, öğretmenlerimizin, ailelerinizin ve size güvenen milletimizin, inşallah, kıvanç kaynağı olacaksınız. ‘Türkiye Yüzyılı’nı tüm kalbimle inanıyorum ki sizler hayata geçireceksiniz. Biz de bu yolculuğunuzda tüm imkânlarımızla sizin yanınızda olacağız. Sizin hayallerinizi, bu hedeflerinizi gerçekleştirebilmeniz için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizin de bir milletin evlatları olduğunuzun bilinciyle öz güvenli ve başı dik bir şekilde çalışacağınızdan hiçbir şüphe duymuyorum.”

GENÇLER İDEALLERİNİ YİTİRMESİN

“Şartlar ne olursa olsun kendiniz için, ülkeniz için, insanlık için ideallerinizi asla yitirmeyin” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında insanlık düşmanı bir şebeke tarafından okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve arkadaşları katledilmiş kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın. Sizlerden yarını değil, çok daha ötesini hedefleyerek çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi, bilgi ve donanımınızı sürekli artırmanızı bekliyorum. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Her birinize şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da zihninizi de açık eylesin diyorum.”

TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, gençlere “Sizler tarihe yön vermiş, bilime, sanata istikamet çizmiş, çağlar kapatmış, çağlar açmış bir milletin evlatlarısınız. Sizler cihana hükmetmiş, 3 kıta 7 iklimde at koşturmuş kahraman bir ecdadın torunlarısınız. Sizler bugün de vicdanıyla, merhametiyle, mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız. Hepiniz Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. 21. yüzyıla Türkiye’nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz. Yarınlarımızın sağlam emanetçileri, en büyük güç kaynağımızsınız” diye seslendi.

Erdoğan, gençlere güçlü, dirayetli, öz güvenli olmalarını, başkalarına karşı boyunlarını bükmemelerini, şartlar ne olursa olsun kendilerine inanmaktan vazgeçmemelerini tavsiye etti. Bunun için gençlere bilgili, vizyonlu ve cesur olmalarını, adaleti, vicdanı, merhameti, hikmeti elden bırakmamalarını öneren Erdoğan, “Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegâne ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslâm dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın” diye ekledi.