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Medya Hükümetin derdi bağımsız Türkiye onların derdi oy! Küresel çete İnstagram’a Halk TV avukatlığı
Medya

Hükümetin derdi bağımsız Türkiye onların derdi oy! Küresel çete İnstagram’a Halk TV avukatlığı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 16:52:00 -
Hükümetin derdi bağımsız Türkiye onların derdi oy! Küresel çete İnstagram’a Halk TV avukatlığı

Türkiye'deki seküler ajan çete yabancı sosyal medya platformları hususunda hainlik vitesini yükseltmeye devam ediyor. Halk tv gibi batının fonladığı medya çeteleri instagram gibi sömürgeci medyaya karşı başlatılan mücadeleyi açıktan tehdit etmeye başladı.

Türkiye'deki seküler ajan çete yabancı sosyal medya platformları hususunda hainlik vitesini yükseltmeye devam ediyor. Halk tv gibi batının fonladığı medya çeteleri instagram gibi sömürgeci medyaya karşı başlatılan mücadeleyi açıktan tehdit etmeye başladı.

Türkiye'deki seküler ajan çete yabancı sosyal medya platformları hususunda hainlik vitesini yükseltmeye devam ediyor. Halk tv gibi batının fonladığı medya çeteleri instagram gibi sömürgeci medyaya karşı başlatılan mücadeleyi açıktan tehdit etmeye başladı. Halk tv 'instagram yasağı AKP'ye pahalıya patlayacak' diyerek sahibinin sesi oldu.

Yabancı sosyal medya Platformlarına karşı başlatılan mücadelenin Türkiye içinde sözde yerli kimlikle faaliyet gösteren bir takım medya Kuruluşlarına karşı da başlatmak gerektiği fikrinin isabetli olduğu görülmüş oldu.

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