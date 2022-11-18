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Siyaset Hükümeti "satılan" uçakla hedef almıştı! Peki sattığı evde fuhuş yapılsa Davutoğlu’na ne denir?
Siyaset

Hükümeti "satılan" uçakla hedef almıştı! Peki sattığı evde fuhuş yapılsa Davutoğlu’na ne denir?

Sosyal medya kullanıcıları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinden çıkan bir uçak üzerinden uyuşturucu satışı yalanı ile hedef almasına sert ifadelerle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 23:43:55 - 2022-11-18 23:43:55
Hükümeti "satılan" uçakla hedef almıştı! Peki sattığı evde fuhuş yapılsa Davutoğlu’na ne denir?

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti’den ayrıldıktan sonra terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin müttefiki CHP ile aynı safta yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyasi hırsı uğruna hükümete yönelik çirkin söylemlerini devam ettiriyor.

"Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam." sözleri hala arşivlerdeki yerini koruyan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti’nin, hükümetten devrilmesi uğruna HDP’ye bile yeşil ışık yakarak solcu-muhalif medyanın adeta iştahını kabartıyor.

Davutoğlu'ndan algı operasyonu

Davutoğlu son olarak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ‘uyuşturucu’ üzerinden kirli bir algı operasyonuna girişti.

Ahmet Davutoğlu bu sefer, kendisinin de Dışişleri Bakanlığı döneminde kullandığı uçağın satılarak Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ilişiğinin kesilmesinin ardından uyuşturucu ile yakalanması iddiası üzerinden hükümeti hedef aldı.

Hükümeti satılan uçakla hedef aldı

Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadelenin en başarılı olduğu bir dönemde hükümeti, satılan bir uçakta bulunan ‘uyuşturucu’ ile bağdaştırarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun maşası haline geldiğini yine gözler önüne serdi.

CHP'li Tanju Özcan hemen atladı!

Davutoğlu’nun açıklamalarından cesaret bulan CHP’nin ‘taciz’ söylemleriyle meşhur Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından Davutoğlu’nu etiketleyerek “Gelecek Partisi Genel Başkanı sayın Davutoğlu, bu ülkenin gerçekten geleceğini. düşünüyorsa susmamalıdır. 7 Haziran'dan sonra ne oldu, sizi niye görevden aldı beyefendi? Hangi konu da ters düştünüz? Bunları anlatmaz sus pus kalırsanız vatandaş size niye oy versin” paylaşımında bulundu.

Özcan’ın paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısının verdiği cevap ise Davutoğlu’nun açıklamalarının ne denli akla ziyan olduğunu ortaya koydu.

Sattığı evde fuhuş yapılırsa Davutoğlu'na ne demeli?

Yalnız Kurt isimli kullanıcı, “Sayın Özcan cevap Lütfen!!! Ahmet Davutoğlu oturduğu evi satsa, satın alan kişi de evde fuhuş ticareti yapsa, Ahmet Davutoğlu’na ne dememiz lazım ?” cevabıyla Davutoğlu'nun sözlerine sığınan Özcan'ı adeta ters köşe yaptı.

Satılan bir uçaktan nasıl devlet sorumlu değilse, Davutoğlu’nun sattıktan sonra fuhuş yapılan evinden de sorumlu olamayacağını belirten sosyal medya kullanıcısı, sorumlu olması durumunda Davutoğlu’na ne demeli diyerek lafı gediğine oturttu.

İşte sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

Ahmet Davutoğlu: Nefsimi ayaklar altına alarak...
Ahmet Davutoğlu: Nefsimi ayaklar altına alarak...

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Ahmet Davutoğlu: Nefsimi ayaklar altına alarak...

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Yorumlar

Ali

Mk pelikancısı

Musa

Uçak satılmış eger Alan uyuşturucu ticareti yapıyorsa bunu Türkiye Cumhuriyetini ilgilendirmez. Hele He Davutoglu denileni heccc ilgilendirmez Iftira atmak için 6+1+1 +1 hepsi super almış kücük enişteyi göndermiş pkklılar.
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