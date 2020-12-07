'Hükümeti düşürüp iktidar olacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu yine 'error' verdi!

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidar olacağız" demesi üzerine Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş arasında gülüşmeler yaşanırken sosyal medyada da dalga konusu oldu.

Meclis'te yapılan bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak AK Parti'nin ilk seçimlerde iktidardan düşeceğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu'ndan 'iktidar olacağız' açıklaması

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında "Allah'ın izniyle ilk seçimde iktidar olacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine CHP sıralarındaki millletvekilleri ayağa kalkıp alkış tuttu. O anlarda Binali Yıldırım'ın Numan Kurtulmuş'a bir şey söylediği ve ikilinin uzun süre gülüştüğü objektiflere yansıdı.

CHP yine 'error' verdi

Yıllardır üst üste seçimleri kaybeden buna rağmen her seferinde 'iktidar olacağız' açıklamaları yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun aynı sözleri sürekli söylemesi 'Kılıçdaroğlu yine error verdi' yorumlarına neden oldu.