Hükümete yakın yazardan kritik ‘kur’ uyarısı: Mart 2022'de…

İşte Sabah gazetesindeki o önemli yazı:

"(...) Hayatın her alanında olduğu gibi ekonomide de her daim büyük mucizeler beklemek, gerçeklikten kopmak demektir. Ama mucizevi gelişmelerin varlığı inkâr edilemez. Her mucize; öncesindeki büyük gayretin, iyi niyetin ve inancın eseridir. "Büyük fikir, büyük teşkilat, büyük lider" olmadan, büyük sonuçlar elde etmek -neredeyse- imkânsızdır.

Şimdi, mucize etkisini kalıcı kılma zamanıdır. 20 Aralık'ta ekonominin bir cephesindeki muharebe kazanılmıştır fakat ekonomik bağımsızlık/kurtuluş savaşı bitmemiştir. Bu nedenle aşırı özgüven, güvenin düşmanı olarak düşünülmelidir. Noel tatilindeki malûm piyasaların, yeni yılla birlikte 20 Aralık'la hesaplaşmaya girmesi şaşırtıcı sayılmamalıdır. Bugün bile "yılsonu hesaplarını kapatma bahanesi" ile kurları, ufak ufak ileriye ittirme denemeleri gözlenmektedir. Aynı şekilde, kur korumalı mevduatın ilk dönüş tarihi de -muhtemelen Mart 2022- bir takım piyasa testlerine tabi tutulacaktır.

Türkiye'nin, TL'den dövize yönelim eğilimini, tasarruf sahiplerinin gönüllü katılımı ile durdurması, başlı başına bir derstir. Gel gör ki döviz tevdiat ve altın hesaplarının da TL'ye yönelmesi, TL yatırım araçlarına reel getiri sağlayacak alternatif enstrümanların bir an önce devreye girmesi de mühimdir.

Türkiye ekonomisi üretim ve ihracat dinamiklerini korumaktadır. Bu canlılığa, yeni yatırım hamlesinin eklenmesi ve katma değerli yatırımların görünür hasılasının elde edilmesi ise seçimlere kadar geçecek kısıtlı zamanın önemini artırmakta, risklerle fırsatları eş anlı olarak bünyesinde barındırmaktadır.

Özetle...

Türkiye ekonomisi her türlü hava ve yol şartlarında geleceğe yürüyüşünü kesintisiz sürdürmek zorundadır."