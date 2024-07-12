Hükümete yakın Sabah yazarından TÜİK Başkanı'na salvo! "Bu, moda oldu" diyerek bombaladı

Haşmet Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında, TÜİK Başkanı'nın "Yüzde 75 enflasyon ile yüzde 45 enflasyon arasında fark yok" ifadesini eleştirdi. Babaoğlu, "Enflasyonun azı da çoğu da zarardır" demenin doğru olduğunu ancak bu şekilde ifade edilmemesi gerektiğini belirtti. Çocukların bile yüzde 75 enflasyon ile yüzde 45 enflasyon arasında büyük fark olduğunu yaşayarak öğrendiğini vurgulayan Babaoğlu, enflasyon hakkında konuşurken daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. İşte Babaoğlu'nun yazısının ilgili bölümü:

"Konuşurken lafının sağına soluna bakmamak moda oldu...

Biraz makam kibri de eklendi mi iş çığırından çıkıyor.

Kervana en son TÜİK Başkanı da katıldı...

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"Yüzde 75 enflasyon ile yüzde 45 enflasyon arasında fark yok" demiş...

Enflasyonun azı da çoğu da can yakar; azı da çoğu da zarardır, demek istediyse eğer, doğru ama böyle söylenmez ki!

Lakin çocuklar bile yaşayarak farkındalar artık; yüzde 75 enflasyon ile yüzde 45 enflasyon arasında çok fark var.

Kaldı ki, enflasyon öyle bir toplum tahribatçısıdır ki...

Hakkında iki çift laf ederken bile çok düşünmek lazım.

Haksız mıyım?"