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Medya Hükümete yakın isim bombayı patlattı! Duyum aldım, perşembe günü bu olacak
Medya

Hükümete yakın isim bombayı patlattı! Duyum aldım, perşembe günü bu olacak

Yeniakit Publisher
2023-06-19 12:53:00 -
Hükümete yakın isim bombayı patlattı! Duyum aldım, perşembe günü bu olacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, piyasalardaki faiz artırımı beklentisini değerlendirdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, piyasalardaki faiz artırımı beklentisini değerlendirdi.

Selvi, yazısında, "Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Hatta piyasalara bir mesaj olması açısından önden yüklemeli bir faiz oranı da olabilir. Ama bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum" ifadesini kullandı. 

Selvi, “Mehmet Şimşek’in zaman ve sabır telkin etmesinden ve yumuşak geçişten bunu anlıyorum. Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak” düşüncesini dile getirdi. 

 
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