Hükümete kumpas kuruluyor! Savcı Sayan böyle söyleyerek paylaştı

Ağrı eski belediye başkanı Savcı Sayan “Biz ekonomi üzerinden hükumete kumpas kuruluyor dediğimizde, bütün troller bize saldırıyor. Buyurun buradan yakın. Bakalım buna ne diyeceksiniz…” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden boş bir alana atılan çuvallar dolusu salatalık videosu paylaştı.

Videoda çekim yaparak konuşan kişi “18 Haziran 2024. Burada çiftçi geldi bir dünya salatalığı bıraktı. Sebebini sordum. ‘Ben emir kuluyum abi! Dök dediler döktüm.’ dedi. Burası Menderes civarı, yaklaşık merkeze 1-2 km. lik bir yer. Motorla oğlumla geçerken tesadüf gördüm. Adamın da yarası vardır anlarım ama, en azından şehir merkezinde bir yere bıraksalar…” diye konuştu. İşte videonun tamamı.