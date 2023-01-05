Hükümete güven dibe vurdu! Almanya’da yapılan anket tüm çıplaklığı gözler önüne serdi

Almanya’da yapılan bir anket, hükümete olan güvenin 22 puan düşüşle yüzde 34’e gerilediğini ortaya koydu. Siyasi partilere duyulan güven ise yüzde 17’ye düştü.

SCHOLZ'A DA GÜVENMİYORLAR

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın RTL televizyonu için yaptığı araştırma, halk arasında Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetine olan güvenin 22 puan düşüşle yüzde 34'e indiğini gösterdi. 4003 kişi ile gerçekleştirilen ankete göre, Başbakan Olaf Scholz'a güven, bir yılda 24 puan eridi ve yüzde 33'e geriledi.

EN GÜVENİLİR CUMHURBAŞKANI

Eski Başbakan Angela Merkel'e güvenenlerin oranı 2020 yılı Aralık ayında yüzde 75 olarak kaydedilmişti. Araştırma, en çok Cumhurbaşkanı'na güvenildiğini ortaya koydu. Bu güvende de 12 puanlık azalma görülmesine rağmen oran yüzde 63 çıktı. Öte yandan tüm siyasi kurumlara duyulan güvende de ciddi düşüş yaşandı. Federal Meclis'e güven 13 puan düşüşle yüzde 37 oldu.