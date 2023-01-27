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Gündem Hükümet vatandaşı rahatlattıkça bunlar bağırıyor! Seçim şimdiden elden mi gitti?
Gündem

Hükümet vatandaşı rahatlattıkça bunlar bağırıyor! Seçim şimdiden elden mi gitti?

Habertürk canlı yayınında ekonomik gelişmeler ve 6'lı masanın adayı ele alındı. Sözcü'den Deniz Zeyrek hükümetin attığı ekonomik adımlardan rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 00:23:00 -

6'lı masanın bir türlü cumhurbaşkanı adayını açıklayamaması ve anketlerde AK Parti'nin önde götürmesi muhalif medya sözcülerini rahatsız etti.

Vatandaşın cebine para girmesinden rahatsız oldu

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Habertürk canlı yayınında hükümetin attığı ekonomik adımlar nedeniyle rahatsızlığı açıkça beyan etti. Vatandaşın cebine giren paradan rahatsız olan Zeyrek, enflasyonu bahane ederek bunun kötü bir sonuca yol açacağını iddia etti.

Anketlerde AK Parti'nin öne geçtiği bazı muhalifler tarafından bile dillendiriliyor.

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