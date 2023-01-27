Hükümet vatandaşı rahatlattıkça bunlar bağırıyor! Seçim şimdiden elden mi gitti?

6'lı masanın bir türlü cumhurbaşkanı adayını açıklayamaması ve anketlerde AK Parti'nin önde götürmesi muhalif medya sözcülerini rahatsız etti.

Vatandaşın cebine para girmesinden rahatsız oldu

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Habertürk canlı yayınında hükümetin attığı ekonomik adımlar nedeniyle rahatsızlığı açıkça beyan etti. Vatandaşın cebine giren paradan rahatsız olan Zeyrek, enflasyonu bahane ederek bunun kötü bir sonuca yol açacağını iddia etti.

Anketlerde AK Parti'nin öne geçtiği bazı muhalifler tarafından bile dillendiriliyor.