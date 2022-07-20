Hükümet krizi yaşayan İtalya'da yeni çağrı: Sıfırdan yeniden inşa edelim

Koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki bir oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlayan ve bunun üzerine Başbakan Draghi'nin istifasını vermesiyle derinleşen hükümet krizinde, gözler parlamentodaki güven oylamalarına çevrildi.

Başbakan Draghi, hükümet krizini açıklamak ve hükümetine güvenoyu aramak için ilk olarak parlamentonun üst kanadı Senato'ya hitap etti.

Draghi, "ulusal birlik hükümeti" olarak tanımladığı hükümetini kurulduğu günden bu yana destekleyen partilerden birinin desteğini geçen hafta çektiğini hatırlatarak "Geçen perşembe hükümeti destekleyen ulusal birliğin çökmesi sebebiyle istifa ettim." dedi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın kendisini, Şubat 2021'de salgın ve ekonomideki krizle mücadele etmek için dışarıdan atadığını anımsatan Draghi, seçimle gelmemiş bir başbakanın parlamentoda mümkün olan en geniş desteğe sahip olmasının elzem olduğunu ifade etti.

Başbakan Draghi, farklı görüşlerden partilerin salgın, ekonomik ve sosyal krize karşı bir araya gelmesiyle kurulan hükümetinde, partilerin vatandaşlarının iyiliği için aralarındaki fikir ayrılıklarını bir kenara koyarak, hızlı ve etkili kararlar alabildiğini söyledi.

Hükümet krizine yol açan gelişmeye değinen Draghi, "Parçası olduğunuz hükümete güven duymamak, açık bir anlamı olan siyasi bir jesttir. Bunu görmezden gelemeyiz, aksi takdirde bu, parlamentoyu görmezden gelmekle eş değer. Bunu küçümsemek mümkün değil çünkü aylar süren ültimatomlardan sonra geliyor. Eğer halen bir arada kalmak istiyorsak, bunun tek yolu hükümet anlaşmasını cesaretle, fedakarlıkla ve güvenilirlikle sıfırdan yeniden inşa etmektir." diye konuştu.

74 yaşındaki Draghi, konuşmasının son bölümünde, ülkeyi daha iyi hale getirmelerini sağlayan samimi ve somut yeni bir güven anlaşmasına ihtiyaçları olduğunu belirterek "Partiler ve senatörler, bu anlaşmayı yeniden inşa etmeye hazır mısınız? Bu sorunun cevabını sadece bana değil, tüm İtalyanlara vermelisiniz." ifadelerini kullandı.

Güven oylaması bu akşam yapılacak

Başbakanın konuşmasının ardından Senato Genel Kurulu'ndaki görüşmelere bir süre ara verildi.

Görüşmelerin ardından siyasi parti temsilcileri hükümet krizi ve Draghi'nin konuşması üzerine söz alarak, partilerinin görüşlerini aktaracak.

Başbakan'ın konuşması akabinde hükümetteki sağ partilerden Lig ile Forza Italia durum değerlendirmesi yapmak üzere bir araya gelirken M5S'nin de kendi içinde hükümette kalıp kalmamayı değerlendirdiği basına yansıdı.

Draghi hükümeti için Senato Genel Kurulu'nda akşam saatlerinde güven oylaması yapılacak.

Draghi'ye hem içeriden hem dışarıdan destek var

Ülkede yapılan son kamuoyu yoklamaları, İtalyanların büyük kısmının Draghi'nin devam etmesinden yana olduğunu ortaya koyuyor.

Ülke genelinde yaklaşık 1500'ü aşkın belediye başkanı da Draghi'nin görevde kalıp devam etmesi konusunda çağrıda bulundu.

Draghi'nin görevde kalmasına ilişkin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gibi ülke dışından destek veren liderler de oldu. Sanchez, Politico'daki makalesinde "Avrupa'nın Draghi gibi liderlere ihtiyacı var." diye yazdı.

Başbakan Draghi, krizle ilgili yarın da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ni bilgilendirecek ve güvenoyu arayacak.

Draghi hükümetinin geleceği, bugün Senato’da yarın da Temsilciler Meclisi’nde yapılacak güven oylamalarından sonra netleşecek.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti. Draghi hükümetine, İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.