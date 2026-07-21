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Kültür Sanat
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Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

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AA Giriş Tarihi:

Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Aspendos Antik Kenti'nde, tiyatro ile akropolisi birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı.

#1
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

Pamphylia'nın en önemli antik kentlerinden biri olan Aspendos'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığında 2022'den bu yana sürdürülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında hız kazandı.

#2
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

Kazılar sonucunda antik tiyatroyu akropolise bağlayan yaklaşık 300 metrelik cadde ortaya çıkarılırken, güzergah üzerinde iyi korunmuş bir ekmek fırını, kamu yapıları, sivil konutlar, anıtsal kapı ve gelişmiş altyapı sistemine ait önemli bulgulara ulaşıldı.

#3
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

Aspendos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bilgin, AA muhabirine, bugüne kadar tiyatrosu ve su kemerleriyle tanınan antik kentin, akropoliste yer alan anıtsal yapılarıyla da ziyaretçilere yeni bir deneyim sunacağını söyledi.

#4
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

Tiyatro Caddesi'nde iki yıldır yürüttükleri çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Bilgin, "Yaklaşık 300 metrelik bölümü ortaya çıkardık. Ziyaretçilerimiz artık tiyatrodan antik bir yolu takip ederek akropolise çıkabilecek.

#5
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

Burası antik dönemde Aspendos'un en yoğun kullanılan şehir içi ulaşım arterlerinden biriydi. Cadde boyunca kamu yapıları, sivil konutlar ve anıtsal kapıyı büyük ölçüde ortaya çıkardık." dedi.

#6
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

Bilgin, caddenin doğu sur kapısının dışında antik kentin doğu nekropolisini de tespit ettiklerini ifade ederek, burada bulunan Klasik Dönem'e ait mezarın, alanın MÖ 5. yüzyılın sonlarından itibaren mezarlık olarak kullanıldığını gösterdiğini anlattı.

#7
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

Doğu Meydanı'nda mozaikli bir yapı kalıntısına ulaştıklarını aktaran Bilgin, caddenin mühendislik özelliklerinin dikkat çekici olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

#8
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

"Caddenin genişliği 3 ila 5 metre arasında değişiyor. Altında yaklaşık 1 metre derinliğinde kanalizasyon sistemi bulunuyor. Taş döşemelerin eğime uygun yerleştirilmesi sayesinde depremlere rağmen zeminde kayma yaşanmamış."

#9
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

Kazılarda Aspendos'un ticaret hayatına ilişkin önemli bulgular da elde ettiklerini bildiren Bilgin, iki katlı dükkanlar ve stoa kompleksinde Fenike sikkesi ile bölgeye özgü cam koku kapları bulunduğunu belirtti.

#10
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

Bu bulguların Aspendos'un Suriye ve Filistin gibi Doğu Akdeniz coğrafyalarıyla ticari ilişkilerini ortaya koyduğunu vurgulayan Bilgin, ortaya çıkarılan ekmek fırınının ise antik dönemdeki günlük yaşam ve mimariye ilişkin önemli bilgiler sunduğunu sözlerine ekledi.

#11
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

İşte bölgeden görüntüler...

#13
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

İşte bölgeden görüntüler...

#14
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

İşte bölgeden görüntüler...

#15
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

İşte bölgeden görüntüler...

#16
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

İşte bölgeden görüntüler...

#17
Foto - Antalya'da 2 bin yıllık ana cadde gün yüzüne çıkarıldı

İşte bölgeden görüntüler...

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