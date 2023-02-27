'Hükümet istifa' terbiyesizliğine kulüpler tepki gösterdi
Süper Lig'de F.Bahçe ve Beşiktaş'ın oynadığı maçlarda 'Hükümet istifa' diyerek bazı kişiler provakatif hareketlerde bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli futbol kulüplerine maçların seyircisiz oynanması ve siyasi sloganlara engel olunması çağrısı yaptı. Açıklama sonrası birçok kulüp futbola siyaset karıştırılmasına tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor ile Beşiktaş'ın da Antalyaspor'la oynadığı maçlarda "Hükümet istifa" tezahüratları yükseldi. Yaşananların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, kulüp başkanlarına maçların seyircisiz oynanması ya da gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir harekete geçme çağrısında bulunmuştu.
Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Süper Lig ekibi Kayserispor, Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklaması paylaştı.
Peş peşe açıklamalar geldi
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Alanyaspor'un resmi sitelerinden ve Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'tan da bu konuya ilişkin açıklamalar geldi.
İşte o açıklamalar:
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Konyaspor: "Devletimizin yanındayız"
"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."
Alanyaspor: Futbola siyaset sokanları kınıyoruz
"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."
Murat Sancak: Gün siyaset günü değil
"Gün siyaset yapma günü değil, gün birlik ve beraberlik içinde devam eden dayanışma, yardımlaşma, acıyı dindirme, yaralı olanlara dua, eş, dost, akraba, komşu, ilçe şehir ve ülke olarak bu duyarlılığı devam ettirmeliyiz, insan olmanın gereği de bu. Bu vatan hepimizin."