Hükümet ısrarla 'zam yok' dedi! Ünlü profesör ise yeni asgari ücreti açıkladı, herkes heyecanlandı

Hükümet, asgari ücrette ara zam olmayacağını belirtirken, ekonomik sebepler ara zammın zorluğunu vurguluyor. Kamuoyu baskısı ve işveren maliyetleri, olası ara zammı belirleyen faktörler arasında yer alıyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak süreç bu şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu ancak ara zamma ilişkin tartışmalar ve kamuoyu baskısı devam ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in işveren desteği alamazsa asgari ücrette ara artışın olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

Zam için 3 sebep

Gelir/Damga Vergisi İstisnası: Asgari ücrete kadar gelir/damga vergisi istisnası nedeniyle 560 milyar TL hazinenin kaybı var. Artış durumunda bu kayıp artar.

SGK Maliyeti: SGK hesaplamalarında istisna olmaması işveren maliyetini artırıyor.

Enflasyon Etkisi: Hedeflenen enflasyonun yarısı kadar artış bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Prof. Dr. Batı, işveren maliyetine ilişkin "Asgari ücrete kadar gelir ve damga vergisi istisnası nedeniyle Devletin mahrum kalacağı vergi tutarı, kayıt dışılığın varlığı ve Bakan Şimşek’in ekonomik tedbirleridir." ifadelerini kullandı.

SGK boyutuna ilişkin görüşlerini de paylaşan Prof. Dr. Murat Batı, "Asgari ücret her ne kadar gelir ve damga vergisinden istisna edilse de SGK hesaplamalarında maalesef bir istisna uygulaması bulunmamakta.

Asgari ücretin 2024 yılı için brüt 20 bin TL olması nedeniyle 2 bin 800 TL SGK işçi payı ve 200 TL’lik işçi işsizlik fon payı; 3 bin 100 TL SGK işveren payı ve 400 TL işveren işsizlik fon payı olacak. Yani net maaştan başka 6 bin 500 TL (bir maliyet) daha oluşacak. Böylece bir asgari ücretlinin işverene toplam maliyeti 23 bin 502 lira 77 kuruş olacak." dedi.

20 bin lira

Prof. Batı son olarak ise "Kamuoyu baskısı devam eder ve iş dünyası da ikna edilirse en fazla hedeflenen enflasyonun yarısı (yüzde 18) kadar artacağını yani net 20 bin TL olabileceğini düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.