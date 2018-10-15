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Hükümet harekete geçti! Lüks ayarı geliyor

Hükümet, sosyal transfer ve vergi düzenlemelerinde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 06:42
Hükümet harekete geçti! Lüks ayarı geliyor

Lüks ve ithal yoğunluğu yüksek tüketim malları belirlenerek caydırıcı vergilendirme için çalışma başlatıldı. 

Özel Tüketim Vergisi listesinde lüks sepeti yeniden düzenlenecek. 

Emlak alım satımındaki tapu harçları, gayrimenkul vergileri gerçek değerler üzerinden yeniden güncellenecek. Vergi sistemindeki istisna ve muafiyetler masaya yatırılacak.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 06:42
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