Hükümet harekete geçti! Lüks ayarı geliyor
Hükümet, sosyal transfer ve vergi düzenlemelerinde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.15 Ekim 2018 Pazartesi 06:42
Lüks ve ithal yoğunluğu yüksek tüketim malları belirlenerek caydırıcı vergilendirme için çalışma başlatıldı.
Özel Tüketim Vergisi listesinde lüks sepeti yeniden düzenlenecek.
Emlak alım satımındaki tapu harçları, gayrimenkul vergileri gerçek değerler üzerinden yeniden güncellenecek. Vergi sistemindeki istisna ve muafiyetler masaya yatırılacak.
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