Hukuksuz “işgal mahkemelerini boykot” eylemi 164’üncü gününe girdi
Siyonist terör devleti İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında keyfi uygulamalarla gözaltına alıp zulmettiği Filistinli esirlerin işgal yönetimine karşı başlattığı boykot sürüyor.
YENİ AKİT ANKARA
Siyonist terör ve zulüm devleti İsrail’in hukuksuz uygulamalarla kurduğu işgal zindanlarındaki Filistinli esirlerin, idari tutukluluk siyasetinin son bulması için “Kararımız özgürlüktür” sloganıyla başlattığı 'işgal mahkemelerini boykot' eylemi 164. gününe girdi.
Zulüm bitene kadar eyleme devam edecekler
Filistinli esirler, tam 164 gündür sözde mahkeme duruşmalarına katılmıyor, ifade vermiyor, cezaevi yönetiminden herhangi bir resmi irtibata geçmiyor. Binlerce Filistinli tutuklu esir, 164 gün önce başlattıkları eylemi, işgal devletinin “idari tutukluluk” gibi hukuksuz uygulamalarının, sivil halka yönelik zulüm, işkence ve yıldırma politikalarının son bulmasına kadar sürdürmekte kararlı olduklarını belirtiyorlar.