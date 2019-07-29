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Hukukçulardan AYM kararına sert tepki

Anayasa Mahkemesi’nin PKK’ya destek bildirisine imza attıkları için yargılanan akademisyenlerle ilgili verdiği “hak ihlali” kararına Hukukçular Derneği tepki gösterdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:23
Hukukçulardan AYM kararına sert tepki

Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin PKK bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili verdiği “hak ihlali” kararına yönelik tepkiler sürerken Hukukçular Derneği Malatya şubesinden tepki açıklaması geldi. 

Anayasa Mahkemesi kararına sert tepki gösterilen açıklama şu şekilde:

PKK’nın müdafaası...

Anayasa Mahkemesi,11 Ocak 2016 yılında 1128 Üniversite öğretim görevlisi akademisyen,terör örgütü PKK ya karşı yürütülen ve 793 şehit verdiğimiz Hendek Operasyonları başladığı sırada 'Devlet katliam yapıyor' başlıklı bildiriyi yayımlamıştı. Sözde Barış bildirisi olan, aslında PKK’nın müdafaasının ve propagandasının yapıldığı bildirinin başlığı, bilinçli olarak katliam,işkence ve sürgün olarak seçilmişti.

Bu bildiri ile bölgede yaşanan olayların sorumlusu ve faili,terör örgütü PKK/KCK’nın cebir,şiddet ve tehdit içeren yöntemleri meşrulaştırılmaya çalışılmış,yöntem ve ifadeleri teşvik edilmiş, yabancı devletler, AB ve NATO'nun dikkati çekilerek Türkiye’ye müdahale ettirmeyi amaçlamışlardır.

Bu fitneyi fark eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,bu akademisyenler hakkında,terör örgütü propagandası yapma suçundaan dolayı dava açmış ve bu akademisyenler ceza almışlardı.Ceza alan bu akademisyenlerden 40’ı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuş ve AnayasaMahkemesi de,793 şehidimizin kemiklerini,şehit ana babalarının,eşlerinin,çocuklarının ve kardeşlerinin yüreğini sızlatan hak ihlâli kararı ile Anayasa’yı çiğnemiş, Anayasal sistem içinde, yasama organına vasi tayin edilmiş gibi, dilediği yasaları iptal eden bir Mahkeme olmuştur. Bu nedenle Hukukçular Derneği olarak AnayasaMahkemesine değil, İnsanHaklarıMahkemesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Anayasa Mahkemesi bu kararı ile üniversitelerde terör propagandasına geçit vermiş,terör örgütlerini ve devlet düşmanlarını cesaretlendirmiştir.Bildiride söylenen sözlerle alenen TürkiyeCumhuriyeti’nin birliğine,bütünlüğüne büyük bir saldırıda bulunulmuştur, ilmi siyasete alet ederek ülkemizin geleceğine ve istiklaline kast etmiş olan bu akademisyenlerin,

'Fikirözgürlüğü' adı altında aklanması kabul edilebilecek bir şey değildir. Adalet herkese lâzım ama,kendi yaşadığı ülkesine ihanet edenler,devlete savaş açanlar,devletin terörle mücadelesini eleştiren,devletimize katil diyenler korunmamalıdır. Bunlara haklı diyen Anayasa Mahkemesi, daha önce de Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili olarak aynı mahiyette tartışılır bir karar vermişti. Bu kişilerin suçlandığı Casusluk iddiası, devlet sırlarını açıklama suçu, vatana ihanet iddiaları ifade özgürlüğü müdür?

AnayasaMahkemesi, tutuklama kararı veren mahkemenin üstünde olmadığı gibi,temyiz ve itiraz mercii de değildir. AğırCezaMahkemesi ile AnayasaMahkemesi arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. Ağır Ceza Mahkemesinin kararlarına karşı itiraz ve temyiz mercileri kanunda sayılmış olup, bu mercii Anayasa Mahkemesi değildir. AnayasaMahkemesi’nin bireysel başvuruları, sadece insan hakları ihlalleri açısından değerlendirme yetkisi olduğu halde, mahkemenin görev alanına müdahale etmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 'bireyselbaşvuru' ile ilgili hakları ve yetkileri bellidir. AnayasaMahkemesi, devam etmekte olan davaların içeriğine müdahale etmek suretiyle, diğer Mahkemelerin görev ve yetki alanına tecavüz etmektedir.Bu durum, bir yargı kurumu eliyle 'yargıya, yargılamayamüdahaledir'. Anayasa Mahkemesi yerindelik denetimi yapamayacağından,bu akademisyenlere ceza veren İstanbulAğırCezaMahkemesi’nin bu karara uymaması gerekmektedir. Uyup beraat kararı vermesi, ülkemizde,kamuoyu oluşturanın, Anayasa Mahkemesi’nden istediği kararı aldırdığı kanaati insanlarımızda oluşmuştur ki, Hukuk ve Yargı adına bu kanatın oluşması çok tehlikelidir.

Av. Necati Karabay

Hukukçular Derneği Malatya Şube Başkanı

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:23
  1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Hukukçular Derneği
  3. Hukukçular Derneği Malatya
  4. Can Dündar
  5. Erdem Gül

YORUM YAZ

  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM46 dk önce
    AYM, YSK gibi tehdit altında diye düşünüyorum. Eğer bu kararlar muhalefetle fikir birliği halinde alınmışsa ülke bölünmüş demektir. Mehmetçik ve polisler Sur da boşuna mı öldü? Eğer PKK ve FETÖ ye her operasyonda Mehmetçik ve polis suçlanacaksa PKK ile mücadelenin ne anlamı kaldı? Eğer akademisyen veya muhalefet partileri PKK ve FETÖ ye her operasyonda Mehmetçik ve polisi suçlayacaksa işi insan haklarına dökecekse ve benim hükümetim terörle mücadele ederse iyi siz mücadele ederseniz kötü gibi bir algı ortaya çıkacaksa bu çok kötüdür. Yerel mahkemeler AYM nin karaına uymayabilir. Çünkü bu karar AYM nin hür iradesinden çıkmamış gibi görünüyor. Ya seçimlerde YSK ya yapıldığı gibi tehdit ve şantaj var yada bir iş birliği söz konusu gibi görünüyor
  • teomanteoman51 dk önce
    FETO dan hep ibadet şebekesi atıldı. Biraz da hala içimizde bulunan ihanet ve ticaret şebekesine dokunulsun.. Adamlar kilit noktalara yerleşmişler.. Kendilerinin de çok güzel gizlemişler. Gariban ailelerin çocuklarını para için okullarına almışlar. Kendi çocuklarını devlet okuluna göndermiş, herhangi bir iz bırakmamışlar...REIS hem partiyi hem de üst yönetimi temizle...
  • uyan tcuyan tc52 dk önce
    hsk ne iş yapıyor , akp ne iş yapıyor. bu durumlar akp için dez avantaj olup seçimlerde karşılığını çok iyi bir şekilde bu millet akp nin eline verecektir. böyle ıvır zıvır naylon poşet kanunlarıyla uğraşmanın akp olarak mükafatı büyük olacaktır. durmak yoook göz boyamaya devaaammm akp

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