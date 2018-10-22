0553 313 94 23

Hukukçular: ‘Öğrenci andı’ fitnesi temyizde düzeltilsin

Danıştay 8. Dairesi’nin “Öğrenci Andı” ile ilgili yönetmelik değişikliğini iptal etmesinin yankıları sürerken, hukukçular kararı Akit’e değerlendirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:21
Hukukçular: ‘Öğrenci andı’ fitnesi temyizde düzeltilsin

Danıştay 8. Dairesi’nin “Öğrenci Andı” ile ilgili yönetmelik maddesini iptal etmesinin yankıları sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Hukuki süreç tamamlanmadı” açıklaması sonrası gözler temyize çevrildi. Yeni Türkiye’nin ruhuna uymayan skandal kararın, 8. Daire tarafından tebliğ edilmesinden sonra bakanlık, Danıştay İdari Dava Daireleri’ne temyiz davası açacak. Danıştay İdari Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermesi halinde 8. Dairenin kararı uygulanmayacak. Hukukçular kararı Akit’e değerlendirdi...

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Dr. Mehmet Sarı: “Ben temyizinden döneceğini bekliyorum. Türkiye’nin geçirmiş olduğu evre, toplumun algı seviyesindeki başkalaşma ve genel olarak dünyadaki gelinen seviye; geçmiş dönemleri hatırlatan, bu tip uygulamalar, Türkiye’nin mevcut görüntüsüyle de, dünyanın özgürlükler noktasındaki durumuyla da uyumlu değil.

Karar dönecektir

Hukukçu yazar Ferhat Çakır: “Karar Danıştay İdari Davalar Dairesi’nden dönecektir. Dönmesi de gerektir. Bu alınan karar Yeni Türkiye’nin ruhuyla hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Bu karar insanların zihninde eski Türkiye’deki jakoben ve baskıcı uygulamaları hatırlattı. Dünyanın hiçbir yerinde bu tarz uygulamalar yok. Yani tek tipleştirici, mahkeme kararıyla ideoloji dayatıcı uygulamalara rastlamak mümkün değil.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:21
  1. Danıştay 8. Dairesi
  2. Öğrenci Andı
  3. Milli Eğitim Bakanlığı
  4. Yeni Türkiye
  5. Danıştay İdari Dava Daireleri
  6. Danıştay İdari Dairesi
  7. Akit
  8. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD)
  9. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Dr. Mehmet Sarı
  10. Hukukçu yazar Ferhat Çakır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da Amerikan helikopterine saldırı!
    1. Afganistan'da Amerikan helikopterine..
    2. PKK destekçisi 11 sözde akademisyene..
    3. Maltepe'de hafriyat kamyonunun..
    4. Kaçırılan askerlerin görüntüsü..
    5. Muhammed Raşit Elhüseyni kimdir?
    6. Yayla dönüşü feci kaza! Ölü ve..
    7. Sultangazi'de lise öğrencilerinin..
    8. Hukukçular: ‘Öğrenci andı’ fitnesi..
    9. CHP'li Gürsel Tekin, İş Bankası'yla..
    10. Altının gramı 222 lira seviyelerinde..
    11. Cemal Kaşıkçı için ilk somut adım..
    12. Balıkesir'de yolcu otobüsünde..
    13. İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar
    14. Avrupa öncesi Fenerbahçe'ye çifte müjde!
    15. Bakan müjdeyi veriyor! Başkente..
    16. Sivas'ta yalnız minare havadan..
    17. İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar
    18. 'Kaşıkçı' soruşturmasında kritik gelişme
    19. İstanbul Deniz Otobüsleri'nden bayram..
    20. Sakarya'da düğüne giden 145 kişi..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?