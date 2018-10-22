Hukukçular: ‘Öğrenci andı’ fitnesi temyizde düzeltilsin

Danıştay 8. Dairesi’nin “Öğrenci Andı” ile ilgili yönetmelik maddesini iptal etmesinin yankıları sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Hukuki süreç tamamlanmadı” açıklaması sonrası gözler temyize çevrildi. Yeni Türkiye’nin ruhuna uymayan skandal kararın, 8. Daire tarafından tebliğ edilmesinden sonra bakanlık, Danıştay İdari Dava Daireleri’ne temyiz davası açacak. Danıştay İdari Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermesi halinde 8. Dairenin kararı uygulanmayacak. Hukukçular kararı Akit’e değerlendirdi...

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Dr. Mehmet Sarı: “Ben temyizinden döneceğini bekliyorum. Türkiye’nin geçirmiş olduğu evre, toplumun algı seviyesindeki başkalaşma ve genel olarak dünyadaki gelinen seviye; geçmiş dönemleri hatırlatan, bu tip uygulamalar, Türkiye’nin mevcut görüntüsüyle de, dünyanın özgürlükler noktasındaki durumuyla da uyumlu değil.”

Karar dönecektir

Hukukçu yazar Ferhat Çakır: “Karar Danıştay İdari Davalar Dairesi’nden dönecektir. Dönmesi de gerektir. Bu alınan karar Yeni Türkiye’nin ruhuyla hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Bu karar insanların zihninde eski Türkiye’deki jakoben ve baskıcı uygulamaları hatırlattı. Dünyanın hiçbir yerinde bu tarz uygulamalar yok. Yani tek tipleştirici, mahkeme kararıyla ideoloji dayatıcı uygulamalara rastlamak mümkün değil.”