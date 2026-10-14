Hukukçular Derneği’nden Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı

Hukukçular Derneği, Azerbaycan’da devlet okullarında öğrenci ve öğretmenlerin başörtülüleri nedeniyle okullara alınmamasına tepki göstererek bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, 21 Eylül ve 6 Ekim 2026 tarihlerinde kabul edilen kıyafet düzenlemelerinin doğrudan başörtüsü yasağı içermese de laiklik ilkesi üzerinden başörtüsüne yönelik kısıtlamalara dayanak oluşturabileceği ifade edildi. Başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı ve öğretmenlerin başörtülerini çıkarmaya zorlandığı yönündeki haberlerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

“İnanç özgürlüğü temel bir insan hakkıdır”

Dernek, hiç kimsenin inancı veya dinî tercihlerini dışa vurma biçimi nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılamayacağını ve mesleğini icra etmekten alıkonulamayacağını vurguladı. İnanç ve ibadet özgürlüğünün, hukuk devletinin ve insan onurunun ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca laiklik ilkesinin din ve vicdan özgürlüğünü ortadan kaldıracak şekilde yorumlanmaması gerektiği belirtilerek, kamu düzeni ve eğitim ortamına ilişkin kurallar belirlenirken ölçülülük, eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkelerinin gözetilmesi gerektiği ifade edildi.

Azerbaycan yetkililerine çağrı

Hukukçular Derneği, Azerbaycan yetkililerine başörtülü öğrencilerin eğitim haklarını güvence altına alma, başörtülü öğretmenlerin mesleklerini özgürce icra etmelerinin önündeki engelleri kaldırma ve kıyafet düzenlemelerinin din ve vicdan özgürlüğünü ihlal edecek şekilde uygulanmasına son verme çağrısında bulundu.

Dernek ayrıca eğitim ve çalışma hayatında ayrımcılığa yol açabilecek uygulamaların gözden geçirilmesini, insan hakları ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu, açık ve öngörülebilir düzenlemelerin benimsenmesini istedi.

Açıklama, “İnanç özgürlüğü ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır” ifadeleriyle sona erdi.