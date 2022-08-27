Hukukçular değerlendirdi: Tutuklama yerinde karar

ÇINAR DEMİR ANKARA

Avukat Tamer Mahmutoğlu, konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Kişilerin elbette düşünceyi açıklama özgürlükleri vardır; ancak bu özgürlük mutlak olmayıp, kanunlar ile sınırları çizilmiş meşru alanda olmak şartıyla kullanılabilir bir özgürlüktür.

Yasalar daha etkin olmalı

Kanunlar ifade özgürlüğünün sınırlarını belirlerken toplumun dini inançlarına ve diğer birleştirici unsurlara bir saldırı olmadan, kişiler arasında kin ve nefret duygusu uyandırmayan bir özgürlük alanı çizmiştir. Bu kapsamda kişilerin ve hele hele toplumda göz önünde olan sanatçıların konser meydanları gibi aynı anda milyonlarca kişiye ulaşılabilen ortamlarda toplumun dini değerleriyle bütünleşmiş konularda ifade açıklarken veya mizah yaparken ifade açıklamasının veya mizahın hedefindeki kişileri zan altında bırakacak ve bu yolla toplumun büyük bir kesiminde kin ve nefret duygularını körükleyecek açıklama veya mizah yapılması toplumsal vicdanı sızlatacağı gibi hukuka da uygun düşmeyecektir. Yasalarımızda bu tür ifade açıklamalarına ilişkin yaptırımlar olmasına karşın, bu şekilde toplumsal vicdanı kanatıcı açıklamalar ve mizahi yaklaşımlarla toplumda kırılmalara yol açılmaması için kanunlarımızın daha etkin bir hale getirilmesinde toplumsal açıdan çok fayda vardır.”

Toplum değerlerine saygı şart

“Nedense modası tükenen artık İslâm’a saldırıyor” diyen Avukat Mikail Yılmaz ise, şunları söyledi: “Esasen kendini aydın zanneden sanatçı görünümlü güruh ifade özgürlüğü ile suç işlemek arasındaki farkı bilmiyor. Eleştirmek ayrı şey, hakaret ayrı şey, kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı aşağılamak ayrı şeydir. Bu konuda cezai müeyyidelerin de tekrar gözden geçirilmesi elzem. Çünkü siz bir kişiye karşı hakaret ederseniz üç aydan iki yıla kadar hapis cezası alırsınız ancak halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı ayrımcılık dili kullanarak aşağılarsanız altı aydan bir yıla kadar hapis cezası alırsınız. Bu ne demek oluyor? Toplumu aşağılarsanız alacağınız ceza, bir kişiyi aşağılarsanız alacağınız cezadan çok daha az. İşte o zaman böyle sanatçı kisveli kişiler rahat rahat bu milletin değerlerine hakaret eder. Ayrıca bu suçlarda HAGB, hapis cezasının ertelenmesi gibi kurumlar uygulanmamalı, kişiler bu toplumun değerleriyle oynamaya kalktığında kendilerini infaz kurumlarında bulmalıdırlar ki caydırıcılığı olsun.”