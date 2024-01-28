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Gündem Hukukçular: BM, Lahey’in kararını uygulamalı
Gündem

Hukukçular: BM, Lahey’in kararını uygulamalı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 10:55:00 -
Hukukçular: BM, Lahey’in kararını uygulamalı

Ankara’da ÖNDER İmam Hatip Derneği’nin organize ettiği basın toplantısında konuşan Hamas’ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkanvekili Basim Naim, Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına ilişkin, “Mazlum halkların sesi ilk defa dünyada duyulmaya başlandı. Bunu da Hamas başardı. İsrail, Gazze’de direnen bütün hareketleri yok etmek, halkın tamamını farklı bölgelere göç etmeye zorlamak ve esirlerin kurtarmak isteyecektir. Ama Hamas buna izin vermeyecek” dedi.

Taha Emre Özdemir  Ankara

Kararı Akit’e değerlendiren Uluslararası Hukuk Uzmanı Avukat Ali Onar da, şunları dile getirdi: “Mahkeme İsrail’in uluslararası sözleşme kapsamında tüm tedbirleri almasına gerektiğine karar vererek çok önemli bir adım atmıştır. Güney Afrika, Gazze’deki tüm askeri operasyonları derhal durdurmasını istemişti. Divan da bu yönde kararlar aldı. BM’ye tebliğ edilecek, davanın tarafları için bağlayıcıdır. İsrail bu karara uymayacağını beyan ederse, Güney Afrika, BM Güvenlik Konseyi’ne kararın yerine getirilmesi için talepte bulunacaktır. BM’nin kararı değiştirmesi mümkün değildir. Ancak en büyük sorun BM’de kararların oy birliğiyle alınmasıdır.” Avukat Cüneyt Toraman ise, şunları kaydetti: “Karar herkesi mutlu etmiştir. BM içerisindeki 5 üyenin kararı veto etme hakkı var. Ama İsrail’in sadece soykırımdan yargılanması bile yeterlidir. Verilen karar çok kıymetlidir. Güney Afrika yaptığı bu başvuruyla tüm dünyaya örnek oldu. Geçmiş dönemde kendileri de ABD eliyle benzer acılar yaşamıştı. Bu kararı itibarsızlaştırmak için çabalayanlar olacaktır. Ancak karar yerindedir ve doğrudur. ABD de, İsrail de yaptıklarının hesabını verecektir. ABD’ye Irak’ta, Afganistan’da yaptıklarının hesabını sormak için ön açmıştır. BM’den de ABD ve İsrail’in yeterli desteği bulabileceğini düşünmüyorum. Bu soykırıma ortaklık eden kim varsa yargılanacaklar. İnsanlık aleyhine işlenen suçlarda sınır söz konusu olmaktan çıkıyor. Türkiye’de bu isimleri yargılayıp cezalandırma özgürlüğüne sahip.”

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