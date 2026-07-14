Hukuka Aykırı Kişisel Veri Kullanımıyla Hasar Takibi Dönemi Sona Eriyor

Yapılan düzenlemelerin yalnızca hasar süreçlerini hızlandıran ve sadeleştiren teknik değişiklikler olmadığını belirterek, yıllardır hem vatandaşın mağduriyetini artıran hem de sigorta sistemine ek maliyet yükleyen gayri yasal hasar takip faaliyetlerine karşı önemli bir adım atıldığını ifade eden Özsoy şöyle konuştu:

“Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yetkisiz hasar takip faaliyetlerini önlemeye yönelik hayata geçirdiği düzenlemelerin en büyük kazananı sigortalılar olacak. Özellikle trafik kazası mağdurlarının iletişim bilgilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek aranması ve hasar takibi teklif edilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hukuka aykırı bir fiildir" diyen Özsoy, şunları söyledi: Sigorta sektörü açısından önemli olan husus, yalnızca hasar danışmanlığı yapılması değildir. Suç teşkil eden davranış; kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılmasıdır. Bu nedenle, kazanın hemen ardından mağdurları arayan ve kişisel verilerini yasal olmayan yollarla temin eden kişi veya kuruluşlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde TCK kapsamında ceza soruşturmaları yürütülebileceği gibi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından da KVKK kapsamında idari yaptırım süreçleri işletilebilmektedir. SEDDK'nın hayata geçirdiği yeni düzenlemeler, yalnızca sigorta sektöründeki işleyişi değil, aynı zamanda vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını da güçlendiren önemli bir adımdır. Bu düzenlemeler sayesinde hem sigortalıların hakları daha etkin korunacak hem de hukuka aykırı yöntemlerle faaliyet gösteren yetkisiz hasar aracılarıyla mücadelede çok daha güçlü bir hukuki zemin oluşacaktır."

GAYRİ YASAL MALİYETLER POLİÇELERE YANSIYORDU

Eyüp Özsoy, yetkisiz hasar takip faaliyetlerinin oluşturduğu maliyetlerin dolaylı olarak tüm sigortalılar tarafından karşılandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sigorta sektörü, gayri yasal yollarla yürütülen hasar takip faaliyetlerinden kaynaklanan ilave maliyetleri ve suistimalleri uzun yıllardır taşımak zorunda kalıyordu. Elbette bu maliyetler de sistem içerisinde bir şekilde poliçe fiyatlarına yansıyordu. Dolayısıyla bu yapıların ortadan kaldırılması yalnızca sektör açısından değil, doğrudan sigortalılar açısından da önemli bir kazanımdır. Maliyetlerin azalması, rekabetin güçlenmesi ve sistemin daha sağlıklı işlemesi, orta ve uzun vadede poliçe fiyatlarına sigortalı lehine olumlu katkı sağlayacaktır."

AMAÇ HASARI BÜYÜTMEK DEĞİL, DOĞRU YÖNETMEK

Özsoy, yeni düzenlemelerle birlikte hasar süreçlerinin daha etkin yönetileceğini belirterek, "Artık amaç hasarı büyüten değil, hasarı doğru yöneten bir sistem oluşturmaktır. Vatandaş gereksiz uyuşmazlıklara sürüklenmeyecek, değer kaybı gibi süreçler hasar dosyasının doğal bir parçası olarak değerlendirilecek ve hak sahipleri işlemlerini olması gerektiği gibi doğrudan sigorta şirketleri üzerinden kolaylıkla yürütebilecek" dedi.

VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ ÜZERİNDEN KAZANÇ DÖNEMİ SONA ERMELİ

Yetkisiz hasar takip faaliyetlerinin yalnızca sigorta şirketlerini değil, doğrudan vatandaşları mağdur ettiğini vurgulayan Özsoy, "Vatandaşın bilgi eksikliğinden yararlanarak yüksek komisyonlarla gelir elde eden, kişisel verileri hukuka aykırı yollarla kullanan ve mağduriyeti ticari kazanç modeline dönüştüren organize illegal yapılara karşı atılan bu adımlar son derece yerindedir. Hiç kimsenin vatandaşın mağduriyetini kazanç kapısına çevirmesine izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.