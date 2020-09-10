Hukuk tanımaz Yunanistan'dan büyük provokasyon! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardı

Fransa'nın desteğini arkasına alarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kendi sınırlarına hapsetme planları yapan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, bölgede büyük bir provokasyona daha imza attı.

Sivil binaları karargaha dönüştürdüler

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı hamlelerine karşı hukuk tanımaz adımlar atan Yunanistan, Meis Adası'ndan sonra Karaada'ya da asker çıkardı. Bölgede savaş çığırtkanlığı yapan Yunanistan'ın yeni krizlere yol açacak askeri hareketliliği ise kameralara yansıdı. Görüntülerde birkaç binanın karargaha dönüştürüldüğü anlar net bir şekilde görülüyor.

Uluslurarası hukuka göre silahlandırılması yasak olan Meis Adası'na asker ve askeri teçhizat yığan Yunanistan, bu kez de Karaada'ya askeri birlikler göndererek bölgedeki gerginliği artırmanın peşine düşüyor.