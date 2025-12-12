Hukuk öğrencisinin sahte TOKİ kumpasında şaşırtan ayrıntılar ortaya çıktı!

  • İSTANBUL
Bursa’da 20 yaşındaki hukuk öğrencisinin kurduğu sahte TOKİ başvuru sitesi üzerinden tam 53 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Dolandırıcının mağdurları yeniden ödeme yapmaları gerektiğini söyleyerek iki kez para aldığı, hatta insanlarla alay edercesine konuştuğu ortaya çıktı.

Bursa’da hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi E.A., kurduğu sahte TOKİ başvuru sitesi üzerinden onlarca vatandaşı dolandırdı. Uygun fiyata konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sahte siteden başvuru yaptıktan sonra paralarının boşa gittiğini anladı.

Başvurularının geçersiz olduğunu fark eden vatandaşların sitede yer alan numarayı aramasıyla dolandırıcılık ikinci aşamaya taşındı.

 

“Başvurunuz askıya alındı” yalanıyla ikinci kez para aldı

Şüpheli genç kadın, mağdurlara bu kez “Başvurunuz askıya alındı, yeniden ödeme yapmanız gerekiyor” diyerek ikinci kez para talep etti. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar tekrar aradığında ise E.A.’nın alaycı sözleriyle karşılaştı.

Genç kadının mağdurlara:

“Gidin polise şikâyet edin, benim uykum geldi, uyku saatim.”

diyerek telefonu kapattığı tespit edildi.

 

Siber polis 10 gün boyunca iz sürdü

Artan şikâyetler üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelinin mağdurlara Telegram üzerinden gönderdiği linklerle ulaştığını belirledi.

Ekipler, 10 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon düzenleyerek E.A.’yı gözaltına aldı.

