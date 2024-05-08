Hukuk mesleklerine girişte yeni dönem! Bakan Tunç duyurdu!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavıyla ilgili çalışmaların tamamlandığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

'SINAV İLE YARGI HİZMETLERİMİZİN KALİTESİ DAHA DA ARTACAK'

Bakan Tunç paylaşımında, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli hukuk hizmetinin sunulması amacıyla hayata geçirdiğimiz Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavıyla ilgili çalışmalarını tamamladığımız yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVINI KAZANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

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Avukatlık stajına başlayabilmek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına girebilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını kazanmak gerekecek.

Sınav, 24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanlar için uygulanacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavına girecek olan tüm adaylarımıza kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.