HUGO BOSS İzmir Çalışanları Eğitim Derneği’nden 900 öğrenciye burs

Maddi imkansızlıklar nedeniyle potansiyeline ulaşamamış çocukları, daha iyi bir geleceğe hazırlayabilmek için 11 yıldır faaliyette olan HUGO BOSS Çalışanları Eğitim Derneği’nin bursiyer sayısı, 2019 yılında 900’ü geçti.

HUGO BOSS Tekstil Sanayi çalışanları tarafından eğitime destek vermek amacıyla kurulan HUGO BOSS Çalışanları Eğitim Derneği’nin (HBED) bursiyer sayısı her geçen yıl artıyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle potansiyeline ulaşamamış çocukları, daha iyi bir geleceğe hazırlayabilmek için 11 yıldır faaliyette olan HBED’in bursiyer sayısı, 2019 yılında 900’ü geçti. Burs adayları HUGO BOSS İzmir 4 bin çalışanının önerileriyle belirlenirken yılda ortalama 100 öğrenciye burs sağlanıyor.

HUGO BOSS İzmir çalışanlarının ve HUGO BOSS kurumsal bağışlarıyla finanse edilen HBED programı, cinsiyet eşitliği ilkesi doğrultusunda oluşturulan kaynakların genç kadın ve erkekler arasında eşit dağılımı konusuna büyük önem verirken HUGO BOSS İzmir’in bölgedeki cinsiyet bilinçli sosyal gelişimine de katkıda bulunmayı hedefliyor. HUGO BOSS İzmir, toplumsal gelişime sağladığı katkıyı daha da ileri götürmek çabasıyla, bölgedeki bazı üniversite programlarına da destek veriyor.