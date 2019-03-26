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Hudutlardan ekonomiye dev katkı

Ülkemizin kara hudut kapıları, ekonomiye ivme katıyor. Yılda 20-25 milyon yolcu, 6-7 milyon aracın giriş çıkış yaptığı bu kapılarda 100-200 milyar dolarlık ticaret dönüyor.

26 Mart 2019 Salı 11:16
Hudutlardan ekonomiye dev katkı

 Buğra Kardan 

Türkiye’de 30 kara sınır kapısı bulunuyor. Her sene 20-25 milyon yolcu, 6-7 milyon taşıt tarafından kullanılan; 100-200 milyar dolarlık ticarete sahne olan bu kapılar ülke ekonomisine önemli kakı sunuyorlar.

Türkiye’yi Avrupa’ya bağlıyorlar

Şu anda faal olan hudut kapıları ve öne çıkan özellikleri şöyle:

-Türkiye’yi Bulgaristan’a bağlayan, Avrupa’ya açan Kapıkule; 5 milyon yolcuya, 500 bini 1 milyon 550 bin araca hizmet veriyor. 333 bin metrekare alana oturan ve toplam inşaat alanı 41 bin 240 metrekare olan kapıda 19 bin 900 metrekarelik iki ticari bina ve 7 bin 500 metrekarelik iki idari bina yer alıyor. TIR bölümünde 5 adet giriş, 6 adet çıkış olmak üzere 11 adet peron; yolcu bölümünde ise 12 adet giriş, 11 adet çıkış olmak üzere 23 adet peron aktif.

-Bulgaristan’a açılan diğer sınır kapısı Hamzabeyli; yılda bir milyon yolcu, 450 bin araç tarafından tercih ediliyor. Toplam 64 bin metrekare açık alana sahip olan sahada 13 bina; yolcu bölümünde 4 adet giriş, 4 adet çıkış ve TIR bölümünde de 4 adet giriş, 4 adet çıkış olmak üzere toplam 16 adet peron; iki kantar ve bir X-Ray araç tarama cihazı mevcut. Kapıda bin 800 metrekarelik idari bina ve 2 bin metrekarelik ticari bina da söz konusu.

Modernizasyon tamamlandı

-Ülkemizi Gürcistan ve İpek Yolu’yla buluşturan, yılda 7 milyon yolcuya hitap eden Sarp’ta konforlu geçiş için 2016’da başlatılan modernizasyon çalışmaları 2018 sonunda tamamlandı.

Çalışmaların ardından saha alanı 45 bin metrekareye çıkarılan tesisin 27 bin 500 metrekarelik kapalı mekânı, 13 bin metrekarelik idari binası, iki adet X–Ray tarama cihazı, 12 adet peronu etkin.

Kamera sistemleri devrede

-Türkiye’yi Irak’la birleştiren Habur’dan her sene 4 milyon yolcu ve 1 milyon 400 bini TIR olmak üzere toplam 2 milyon araç geçiş yapıyor. 24 peronu olan 320 bin metrekarelik kapı gayet güvenli. İki X-Ray tarama cihazı olan sahada kamera ve kartlı geçiş sistemleri devrede.

-Avrupa ülkelerinden gelerek Ortadoğu ve Afrika’ya gidecek nakliye araçları Cilvegözü’nü kullanıyor. 2007 yılında hizmete açılan kapı, Suriye’de yaşayan iç karışıklıklardan ötürü ticari geçişlere kapatıldı.

-Yapımı tamamlanan Nusaybin de Suriye’de devam etmekte savaş sebebiyle iç gümrük görevi görüyor.

Kalkınmaya büyük destek

-Türkiye ile Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’ni bir araya getiren Dilucu, Doğu Anadolu’nun kalkınmasında önemli rol oynuyor. Iğdır’a 86 kilometre mesafede olan 73 bin metrekarelik hudut kapısında toplam 20 bin 841 metrekare kapalı alan, 3 giriş, 3 çıkış olmak üzere toplam 6 adet peron inşa edildi. Saha, kapalı devre görüntüleme ve kartlı geçiş sistemlerini de bünyesinde barındırıyor.

-Çıldır-Aktaş’ın yeniden yapılandırılarak devreye girmesiyle Gürcistan’a ve Orta Asya’ya yapılan ticaret katlandı. 76 bin metrekarelik sahaya yayılan kapıda toplam 19 bin 837 metrekare kapalı alan, 3 giriş, 3 çıkış olmak üzere toplam 6 peron var.

-Esendere sayesinde Türkiye İran’a ihracatını artırıyor. 50 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan kapı 3 giriş, 3 çıkış peronuyla dikkat çekiyor.

Muratbey farkı

-Çatalca’daki Muratbey Gümrük Müdürlüğü, dış ticaretin önemli bir bölümüne aracılık ediyor. 220 dönüm alan üzerindeki tesiste, güvenli TIR park alanları, geçici depolama, antrepo, serbest depo ve soğuk hava depoları yer alıyor.

Kapıkule’de peron sayısı artırılıyor

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule’deki araç kuyruklarını azaltmak için düğmeye bastı. Bakanlık, sınır kapısını genişletmek, peron sayılarını artırmak için çalışmalara başladı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:16
  1. Iğdır
  2. kara sınır kapısı
  3. hudut kapıları
  4. Kapıkule
  5. Hamzabeyli
  6. İpek Yolu
  7. sarp sınır kapısı
  8. Habur Sınır Kapısı
  9. Ortadoğu
  10. Afrika
  11. Cilvegözü sınır kapısı
  12. Nusaybin
  13. Dilucu sınır kapısı
  14. Doğu Anadolu
  15. Çıldır-Aktaş
  16. esendere sınır kapısı
  17. Muratbey Gümrük Müdürlüğü
  18. Ticaret Bakanlığı
  19. Kapıkule Sınır Kapısı

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