Hudut kartalları teröristlerin geçişine izin vermedi
Yunanistan’da ülkemize kaçak yollarla girmeye çalışan teröristlere hudut kartallarımızın pençesine takıldı.
Yeni Akit ANKARA
Ülkemize yasadışı yollarla Yunanistan üzerinden girmeye çalışan 1 PKK/KCK’lı, 1’i FETÖ terör örgütü üyesi iki teröristin girmesine hudut kartallarımız müsaade etmedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yunanistan üzerinden ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını bunlardan birisinin PKK/KCK terör örgütü 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu. Bakanlığın paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”