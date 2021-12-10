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Gündem Hudut kartalları teröristlerin geçişine izin vermedi
Gündem

Hudut kartalları teröristlerin geçişine izin vermedi

Yunanistan’da ülkemize kaçak yollarla girmeye çalışan teröristlere hudut kartallarımızın pençesine takıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 17:10:00 -
Hudut kartalları teröristlerin geçişine izin vermedi

Yeni Akit  ANKARA

Ülkemize yasadışı yollarla Yunanistan üzerinden girmeye çalışan 1 PKK/KCK’lı, 1’i FETÖ terör örgütü üyesi iki teröristin girmesine hudut kartallarımız müsaade etmedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yunanistan üzerinden ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını bunlardan birisinin PKK/KCK terör örgütü 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu. Bakanlığın paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

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