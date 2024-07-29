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Yerel Hudut kartalları sınırda zehir tacirlerine geçit vermedi
Yerel

Hudut kartalları sınırda zehir tacirlerine geçit vermedi

Yeniakit Publisher
2024-07-29 16:16:00 -
Hudut kartalları sınırda zehir tacirlerine geçit vermedi

Milli Savunma Bakanlığı, sınır hattında arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren hudut kartallarının 30.156 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 30.156 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi” denildi.

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