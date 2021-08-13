Hududlarımızda kuş uçurtulmuyor

Batı parasıyla semirtilen mütareke medyasının ve sözde millet ittifakının ‘sınırlarımız pespaye hale geldi’, ‘ülkemiz yolgeçen hanı oldu’ yönünde son günlerde yaptıkları yoğun propagandanın büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. AK Parti iktidarının düzensiz göçü engellemek ve sınırlarımızdan terör örgütü mensuplarının geçişine ket vurmak için eşine az rastlanır önlemleri bir bir hayata geçirdiği belirlendi.

Duvarlar örülüyor

Suriye’de iç savaşın çıktığı 2011 yılından itibaren Irak’ın da dahil olduğu sınır bölgemize 3 bin 386 metre beton duvar, 3 bin 360 metre taşınabilir beton duvar, 86 bin 722 metre tel örgü ve 363 kilometrelik hendek kazıldığı öğrenildi. Bununla da sınırlı kalmayan devletimiz, 270 kilometrelik hudut aydınlatması yaptığı, 68 kilometrelik toprak setler oluşturulduğu, 711 bin 515 metre yol düzenlemesi yaptığı bildirildi.

Öte yandan; halihazırda Van sınırına 295 kilometrelik beton duvar örülmesine başlandığı ve TSK’nın bölgede ek tedbirler aldığı kaydedildi.

Sıfır tolerans politikası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çağ atlayan Türkiye’yi engelleme çabaları hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de mülteci kartını masaya süren şer odakları ülkemizde sınır güvenliğinin olmadığı algısı yerleştirmeye çalışıyor. Gerçekte ise savaştan kaçan mazlumlara uluslararası hukukun bir gereği olarak kapılarını kontrollü bir şekilde açan Türkiye, tek bir teröristin ve yabancı istihbaratların kullandığı provokatörlerin ülkemize girmesine izin vermiyor. Yürütülen algının aksine AK Parti iktidarının özellikle Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından itibaren sınır güvenliğine ekstra önem verdiği gözler önüne seriyor.

Düzensiz göçe geçit yok

Ülkemiz, mültecileri kontrollü bir şekilde alırken, terör örgütü DEAŞ ve PKK militanlarının ülkemize girmesine asla müsaade etmiyor. Bu kapsamda Irak ve Suriye sınırına 3 bin 386 metrelik bir beton duvar örülmüş durumda.

Yine aynı bölgeye 3 bin 360 metrelik taşınabilir bir beton duvar sınır güvenliğini sağlamak adına örüldü. ‘Ülkemizde sınır güvenliği yok’ sözleriyle algı yapanları aksine sınır güvenliği her geçen gün artırıldı. Kaçak geçişlerin olabileceği düşünülen bölgelere 86 bin 722 metrelik tel örgü çekildi. Örgülerin olduğu kısımlar kameralarla anlık olarak gözetiliyor. Olası kaçak geçişlerin engellemek adına anında müdahale için hendekler de kazılıyor. Şu ana kadar 363 kilometrelik hendekler sınırlarımızı ilgili bölümlerine kazılmış durumda. Yine hendeklerin olduğu bölgelerde de anlık gözetimler gerçekleştiriliyor.

En üst seviyede tedbir

Hudutlarda kuş uçurmayan Türkiye, 270 kilometrelik sınır bölgesini ekstra aydınlatma araçlarıyla donattı. Kritik bölgelere ise 68 kilometre boyunca toprak set engeli oluşturdu. Aynı zaman dilimi içerisinde 711 bin 515 metre yol düzenlemesi yapıldı. Farklı ülkelerden gelen düzensiz göç dalgalarını engellemek içinse Van sınırına 295 kilometrelik beton duvar örülmesine başlandı. Yine şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sınırdaki tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

