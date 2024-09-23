HÜDAPAR’a aslan, DEM'e kedi

Buğra Kardan İstanbul

Cuntacı Kenan Evren ve şürekâsı tarafından kaleme alınan 1982 Anayasası’nın hamisi CHP’nin çelişkileri bitmek tükenmek bilmiyor. Darbe anayasasının 4’üncü maddesinin kaldırılması teklifinde bulunan HÜDA-PAR’a verip veriştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ekibi, tek devlet ve dil anlayışını reddeden müttefiki DEM’e ise susuyor.

3 maymunu oynadılar

2016 yılında DEM’in atası HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Darbecinin kitabına 4 elle sarılmışlar. ‘Şu madde, bu madde tartışılmaz. İlk 4 madde kutsaldır’ diye kimse bize gelmesin” çıkışına ittifaka halel gelmesinden korkan CHP yönetimi cevap vermemişti. Özgür Özel, 2021’de de HDP’li İmam Taşçıer’in ilk 4 maddenin değiştirilmesi teklifine kayıtsız kalmıştı. 2023’te ise Nuray Doğan’ın “Türkçe’yi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir metinle ilerlemek mümkün değil” sözüne kulak tıkamıştı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Sarı, şunları söyledi:

CHP tutarsız

“Terörün propagandasını yapan paydaşı olan DEM’in ülkemiz ve Kürt kardeşlerimiz için tehdit teşkil ettiği açık. Buna rağmen CHP’nin paydaşlaştığı ve DEM’in kontrolü altına girdiği görülüyor. Anayasa konusunda Demirtaş’ın, Taşçıer’in, Doğan’ın açıklamaları belleklerde. Hâl böyle iken Özgür Özel ile arkadaşlarının 1982 Anayasası’yla alâkalı fikirlerinden ötürü DEM’e karşı susmaları büyük bir çelişki. Bu CHP’nin iç tutarsızlığını ortaya koyuyor. Burada HÜDA-PAR kendini ifade ediyor. Devletimizle, bayrağımızla, hududumuzla ilgili sorunu olmadığını dile getiriyor. Anayasa hususunda fikirlerini dışa vuruyor. CHP ona kükrüyor. Bu şekilde DEM’le irtibatını perdelemeye çalışıyor. Ama buna kuvveti yetmez.

Gazeteci-yazar Murat Özer de şunları kaydetti: “CHP’nin 1950 seçimlerinden evvel açıkladığı beyannamede 1937’de 1924 Anayasası’na sokulan altı okun kaldırılması vaat ediliyor. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, böyle bir taahhütte bulunmuyor. 1982 Anayasası’nda dokunulmaz madde olmasından yakınıyor. ‘Anayasa, toplumsal sözleşmedir. Bu sözleşmede dokunulamaz, tartışılamaz hüküm yoktur’ diyor. Esasında Yapıcıoğlu, modern bir durumdan söz ediyor. CHP ise Yapıcıoğlu’nun açıklamasını bağlamından koparıyor.

Manipülasyon yapıyor

Anayasa hususunda CHP samimi değil. Samimi olsa devletin üniter yapısından şikâyet eden, kantonlaşma ve bölünmeye gidişi öneren DEM’le el ele yürümez. ‘Dokunulmaz’ dediğiniz ilk 3 maddeyi yenilemekten yana olan DEM’le ittifak yapacaksınız ama 4’üncü maddeyle alâkalı görüşlerinden ötürü HÜDA-PAR’a yükleneceksiniz. Bu çelişki değil de nedir? Anlıyoruz ki CHP ile DEM’in ittifakı ideolojik. CHP’nin Türkiye’nin bölünmesi için gayret ettiği de muhakkak olup kirli siyasi pozisyonunu örtmek için manipülasyon yapıyor. Anayasa tartışmaları bize zaman kaybettiriyor. Şu anda dönüşmesi gereken Anayasa Mahkemesi gibi kurumlardır.”