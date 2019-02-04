HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam: Seçimleri beka sorunu olarak görmüyoruz

HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam, 31 Mart yerel seçimlerinde izleyecekleri yola dair açıklamalarda bulundu.

İLKHA'nın aktardığına göre seçimde yerine ve adayına göre seçmenlerini yönlendirme şeklinde bir strateji izleyeceklerini belirten Sağlam, birçok yerde seçim sonuçlarını etkileyebileceklerini ifade etti.

"Seçimleri bir beka sorunu olarak görmüyoruz"

Bütün seçimlerin kendine göre bir önemi olduğunu vurgulayan Sağlam, "Bu seçim de önemlidir, önceki seçim gibi. Ama biz, seçimleri bir beka sorunu olarak görmüyoruz. Yerel idarecileri seçme çalışması olarak görüyoruz. Biz, seçimlere bu gözle bakıyoruz. Evet, idarecilerin kim olduğu önemlidir. Nasıl bir idareci seçerseniz öyle idare edilirsiniz. Bundan dolayı seçimlerde kimin idareci seçileceği tespiti önemlidir. Buna önemsizlik atfedilmesi ve bir beka sorunu olarak ele alınması doğru değildir." dedi.

"Yerine ve adayına göre seçmenlerimizi yönlendirme şeklinde bir strateji izleyeceğiz"

HÜDA PAR olarak seçime katılmama yönünde bir karar aldıklarını hatırlatan Sağlam, "Ama 31 Mart'ta ne şekilde oy kullanacağız, teşkilatımızı, arkadaşlarımızı ve seçmenlerimizi nereye yönlendireceğiz konusunda bir açıklama yapmadık. Gerekirse bu konuda da açıklama yaparız. 'İsteyen istediği şahsa oy verebilir.' şeklinde bir kanaatimiz ve düşüncemiz yoktur. Teşkilat ve seçmen olarak parti disiplini en iyi olan partilerden biriyiz. Elbette seçmenlerimizin gözü, partinin genel merkezinde olacaktır. Bu konuda biz de gerektiğinde yerine göre hangi adayın ne şekilde destekleneceği konusunda açıklama yapabiliriz. Açıklama yapma gerekli midir, değil midir, ne zaman açıklanır? Bu karar, istişare neticesinde sonradan kararlaştıracağımız bir husustur. Ama şunu söyleyebiliriz ki, yerine ve adayına göre seçmenlerimizi yönlendirme şeklinde bir strateji izleyeceğiz İnşallah." diye konuştu.

"Halkımıza en iyi hizmet edecek aday kimse o yönde bir karar alırız"

Halka hizmet için var olduklarını ve bunun gayreti ve çalışması içerisinde olduklarını söyleyen HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, şunları kaydetti:

"Seçimlerde de hangi adaya oy verileceğinin tespiti, bunun belirlenmesi bize göre hizmettir. Hangi aday, halkın değerlerine, örfüne, âdetine, gelenek-göreneklerine bağlıysa ve daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorsak seçimlerde ondan yana tavır takınacağız. Bu konuda bizim yanlış yapmayacağımızdan emin olsunlar. Biz en iyi adayı, halkımıza en iyi hizmet edecek aday kimse o yönde bir karar alırız. Seçime daha iki ay var. Elbette sadece propagandalara, adaylara göre karar vermeyeceğiz. Her adayın bir geçmişi, kişiliği, durduğu yer ve duruşu vardır. Her adayla ilgili geniş bilgi elde ettikten sonra bir karar aşaması çıkar. Bunu ilan eder miyiz veya etmez miyiz ayrı bir konudur."