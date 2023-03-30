HÜDA PAR'lı olduğu iddia edilmişti! HDP'li provokatör gözaltına alındı

Dün dolaşıma sokulan bir sokak röportajı videosunda 'şiddet' içerikli açıklamalar yapan şahsın HÜDA PAR'lı olduğu iddia edilmiş söz konusu iddia üzerine HÜDA PAR yetkililerinden açıklama gelmişti. Olayın bir provokasyon olduğunu belirten Hür Dava Partisi sözcüsü Yunus Emiroğlu yetkilileri göreve çağırmıştı.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin ise yaptığı açıklamada;

''Yasal süreç başlatılmıştır.'' denilmişti.

Gelen son dakika bilgisine göre sokak röportajında tehdit eden ve provokasyon yapan İsmail Cevher Kasımoğlu, gözaltına alındı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, şahsın partileriyle bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Mart tarihinde Batman'da çekildiği iddia edilen bir sokak röportajında sarf edilen sözleri hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra şahsı partimizle ilişkilendirmek, kirli ve ucuz bir algı operasyonudur."

Videodaki şahıs ise daha sonra yaptığı açıklamada ''Ben bir HDP'liyim. Beni oyuna getirdiler. Çok izlenirsen para kazanırsın dediler." diyerek olayın kurgu olduğunu itiraf etmişti.