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Siyaset HÜDA PAR'lı o isim vefat etti...
Siyaset

HÜDA PAR'lı o isim vefat etti...

Yeniakit Publisher
2023-09-02 09:24:00 -
HÜDA PAR'lı o isim vefat etti...

HÜDA PAR Karaman İl Başkanı Halis Özelçi, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası Hakk'ın rahmetine kavuştu.

HÜDA PAR Karaman İl Başkanı Halis Özelçi, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Vefat nedeniyle HÜDA PAR tarafından yapılan açıklamada, "Özelçi'nin vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz" denilerek, Özelçi'ye Yüce Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabr-ı cemil dilekleri iletildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İnna lillah we inna ileyhi raciun.

Karaman İl Başkanımız Sayın Halis Özelçi'nin vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üç gün önce geçirdiği kalp ameliyatı sonrası uyanamayan ve bugün Hakk'ın rahmetine kavuşan İl Başkanımız Halis Özelçi Beyefendiye Yüce Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabr-ı cemil dileriz.

Başımız sağ olsun." (İLKHA)

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