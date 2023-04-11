HÜDA PAR'ın çağrısı karşılık buldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlenecek gençlere müjde
AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlenmeyi planlayan maddi imkanı yetersiz gençlere, sıfır faizle 150 bin TL kredi verileceğini duyurdu.
HDP'ye ses çıkarmyanların, "terör iltisaklı" diyerek hedefe koyduğu HÜDA PAR'ın, "Evlilik dışı ilişkileri engellemek adına evliliğin kolaylaştırılması" çağrısı karşılık buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenecek gençlere verdiği müjdesinde, çiftlere evlenmeleri amacıyla faizsiz kredi verileceğini duyurdu.
Erdoğan, "Gençlere sıfır faizli ve iki yıl geri ödemesiz 150 bin TL verilecek." ifadelerini kullandı.