HÜDA-PAR’dan yeni anayasa ve ilk 4 madde açıklaması

Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam oldu. Sağlam, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını cevapladı.

Sağlam, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, 5 darbeci askerin oluşturduğu anayasadan kurtulmalıdır. Beyaz bir sayfaya Bismillahirrahmanirrahim yazıp, yeni bir giriş yapmak gerekir” dedi.

Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini iddia eden Sağlam, şunları söyledi:

“5 darbeci general yazıyor biz de bunu ilah seviyesine çıkarıyoruz. ‘Bunu eleştiremezsiniz, değiştiremezsiniz, değiştirilmesini teklif dahi edemezsiniz’ düşüncesi akla ve mantığa uygun değil. İzah edilebilir bir şey değil bu. Bu konuda biz çok netiz. 5 generalin bize dayattığı sözleri, kutsal metin haline getiriyoruz. Dokunulamaz olarak kabul etmek, gelecek nesillere ihanettir. ‘Asla dokunulamaz’ diye bir hükümle gelecek nesli ipotek altına almayı doğru bulmuyorum. Eğer yeni bir anayasa yapılacaksa ‘Değiştirilemez’ maddesinin gündeme gelmesi de teknik olarak mümkün değildir.”