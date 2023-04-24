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Siyaset HÜDA PAR'dan tokat gibi İYİ Parti tespiti!
Siyaset

HÜDA PAR'dan tokat gibi İYİ Parti tespiti!

Yeniakit Publisher
2023-04-24 17:39:00 - 2023-04-24 17:43:35

HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, İYİ Parti'nin iftira ve kara propagandalarına tepki göstererek, Meral Akşener yönetimindeki İP'e tokat gibi sözlerle cevap verdi.

14 Mayıs seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, İYİ Parti başta olmak üzere 6'lı masanın, partileri hakkındaki iftiralarına cevap verdi.

HÜDA PAR'ı terörle ilişkilendirenlere tepki gösteren Emiroğlu, "Bölücü arıyorsanız yanı başınızdakilere bakın" diyerek HDP'yi işaret etti.

İYİ Parti'nin HÜDA PAR'ı hedef alma misyonunu CHP'den devraldığını söyleyen Emiroğlu, "Kumar masasından kalktıktan sonra kumpas masasına oturtuldular. İyi Parti yetkilileri CHP'den görevi devraldı. İtibar suikastı, haysiyet cellatlığı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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