HÜDA PAR'dan TBMM'ye Halid Meşal çağrısı!
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletili Şehzade Demir, Mahmud Abbas ile birlikte Halid Meşal'in de TBMM'de konuşması çağrısında bulundu.
HÜDA PAR, bebek katili Netenyahu'nun ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşma yapması ve konuşması süresince defalarca ayakta alkışlanmasından sonra, "Haniye de TBMM'de konuşsun" çağrısı yapmıştı.
Haniye dün şehadete yürürken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Abbas'ın, 15 Ağustos Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na hitap edeceği belirtildi.
Haniye'nin şehadetinden sonra Hamas'ın yeni lideri ise Halid Meşal oldu.
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletili Şehzade Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Mahmud Abbas ile birlikte Halid Meşal'in de TBMM'de konuşması için çağrı yaptı.
HÜDA PAR'lı Demir şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
"Rahmetli ismail HENİYYE’nin TBMM genel kuruluna hitap etmesini talep etmiştik. Alçakça ve korkakça bir saldırıyla şehadete ulaşması neticesinde bu gerçekleşmedi.
HAMAS siyasi büro başkanlığına atanan Halid MEŞAL’in GAZZE halkını temsilen Mahmut Abbas ile beraber TBMM’ye davet edilerek meclise hitap etmesi yerinde olacaktır."
Gündem
Dünya Haniye’nin şehid edilmesini konuşurken CHP’nin gündemi bambaşka! Vay vay vay! CHP’li Barış Yarkadaş o bilgiyi canlı yayında açıkladı
Gündem
Şehit Haniye'nin babasına ilişkin sözleri gündem oldu! 'Çocukluğumda bunları görerek büyüdüm'